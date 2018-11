Mannheim. (pol/mün) 90.000 Euro Sachschaden, zwei Verletzte, vier beschädigte Auto und eine demolierte Hauswand - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagabend in den Mannheimer Quadraten ereignete.

Ein 26-Jähriger fuhr um 17.30 Uhr mit seinem Vito zwischen G5 und G6 in Richtung F5. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 43-jährigen VW-Transporter-Fahrers und stieß mit diesem zusammen, berichtet die Polizei.

Der Vito schleuderte dabei gegen eine Hauswand in F5 und touchierte einen geparkten BMW. Der BMW wiederum wurde auf einen ebenfalls geparkten VW Golf geschoben.

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wobei der VW Transporter und der Vito total beschädigt und abgeschleppt wurden. An der Hauswand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Der 26- und 43-Jährige wurden zudem leicht verletzt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Fahrbahn bis zur erfolgten Reinigung um 20.45 Uhr gesperrt bleiben.

Während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten sammelten sich etwa 25 Schaulustige, die teilweise quer durch die Unfallstelle liefen. Es mussten Platzverweise ausgesprochen werden.