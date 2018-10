Mannheim. (pol/mün) Dieser Unfall muss von vielen Menschen beobachtet worden sein. Das zumindest hofft die Polizei, um so den Fall aufklären zu können, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Der 33-Jährige wollte am Mittwochabend gegen 18.35 Uhr vom Hauptbahnhof kommend die Straße "Am Bismarckplatz" überqueren - und zwar bei Grün, wie die Polizei mitteilt. Doch in diesem Moment wurde er von einer 30 Jahre alten Opel-Fahrerin angefahren und schwer verletzt. Es bestehe keine Lebensgefahr für den Mann, aber er muss in einer Klinik stationär behandelt werden.

Wieso die Opel-Fahrerin den Mann anfuhr, das wollen jetzt die Ermittler der Verkehrspolizei herausfinden. Die Frau war mit ihrem Auto bei Grün in den Einmündungsbereich der Straße gefahren. Musste dann aber wegen des vielen Verkehrs warten. Als sie weiterfahren wollte, hatte aber schon die Fußgänerampel Grün.

Um den genauen Unfallhergang ermitteln zu können, sollen sich Zeugen unter der Rufnummer 0621/1744045 bei der Polizei zu melden.