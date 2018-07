Mannheim. (RNZ) Die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar tauschen ab Montag, 30. Juli, bis Ende August die sogenannten Fahrgastunterstände (FGU) an den Haltestellen rund um den Ring sowie an Schloss, Universität, Tattersall und Paradeplatz aus. Auch Haltestelle Hochschule erhält einen neuen Fahrgastunterstand.

Im Schnitt dauert der Tausch eines FGU einschließlich der erforderlichen Tiefbauarbeiten etwa zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit müssen sich Fahrgäste an den jeweiligen Haltestellen auf Einschränkungen wie fehlende Überdachung und Sitzgelegenheiten sowie auf veränderte Haltepositionen einstellen. An einigen Haltestellen werden die Fahrausweisautomaten während der Zeit des Umbaus demontiert. Fahrkarten können aber auch über die Handy-Ticket-App oder die eTarif-App sowie in den Mobilitätszentralen gekauft werden.

Info: Der genaue Ablauf des Haltestellenumbaus kann im Internet unter www.fgu-mannheim.de verfolgt werden, die Informationen werden ständig aktualisiert.