Mehrere Tausend Besucher zählte die Polizei am Wochenende. Foto: Gerold

Mannheim. (RNZ) Das Mannheimer Hafenfestival im Stadtteil Jungbusch blieb aus polizeilicher Sicht weitestgehend störungsfrei. Auf der Techno-Veranstaltung eingesetzte Beamte sprachen von einer friedlichen und entspannten Stimmung. Einzig ein 28-jähriger Mann provozierte am Samstag Beamte, übergoss einen Polizisten mit einem Becher Wasser und widersetzte sich der Festnahme mit Faustschlägen. Der Mann verletzte drei Polizeibeamte leicht und erhielt Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen den Mann bestand zudem ein weiterer Haftbefehl, weshalb er am Sonntag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

An beiden Wochenendtagen führten die Beamten auch vermehrt Drogenkontrollen im Straßenverkehr durch. Es wurden 80 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Außerdem gab es sieben Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und eine weitere wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Insgesamt wurden 104 Personen und 72 Pkws kontrolliert. Auf dem Hafenfestival spielten am Wochenende über 40 DJs vor mehreren Tausend Besuchern.