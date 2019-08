Mannheim. (RNZ) Die Grüne Gemeinderatsfraktion hatte bereits vor einem Jahr die Einrichtung von Trinkwasserbrunnen auf öffentlichen Plätzen beantragt. Doch bis heute hat sich nicht viel getan. Deshalb fordern die Grünen jetzt die schnelle Umsetzung des Projekts und nennen mit Paradeplatz, Schloss, Fernsehturm, Hauptbahnhof, Rheinpromenade oder dem Alten Messplatz mögliche Standorte.

"Wasser muss an zentralen Plätzen mit ausgewiesenen Stationen kostenlos zugänglich sein", betont Melis Sekmen, Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Stadtentwicklung. "Wir verstehen dieses Angebot als einen großen Beitrag für den Umweltschutz. Zugleich erhöht das Angebot auch die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt und kann so zum Beispiel zur Attraktivität der Fußgängerzone beitragen." Mit einem Pilotprojekt wollen wir sehen, welche Kosten auf die Stadt zukommen." Auf dieser Basis könne dann die langfristige Umsetzung geplant werden. Ziel sei es, dieses Angebot langfristig und stadtweit auf den öffentlichen Plätzen anbieten zu können.

"An den Auffüllstationen kann Trinkwasser auch unterwegs unkompliziert genossen werden. Gerade an heißen Sommertagen ist das gut für Gesundheit und Geldbeutel. Durch das Auffüllen bereits vorhandener Flaschen und Becher an den Stationen mit regionalem Trinkwasser wird ein immenser Anteil an Plastikmüll und Energie eingespart", fügt Stadtrat Deniz Gedik, Sprecher für Verbraucherschutz hinzu.