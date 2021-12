Mannheim. (dpa/pri) Ein Brand in einem ICE hat in Mannheim einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte am Dienstagvormittag eine Toilette in dem Zug. Zwei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Der betroffene Zug fährt nicht weiter, es wird für die Fahrgäste einen Ersatzzug geben.

Der ICE stand im Bereich des Bahnhofs Waldhof.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Schienenverkehr auf der Strecke eingestellt.

Im Umfeld der Gleise ist die Sonderburger Straße zwischen der Böhringerstraße und der Kulmerstraße derzeit gesperrt.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 11.43 Uhr