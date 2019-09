Mannheim. (RNZ) Die Meldung eines Brands in einem Patientenzimmer des Zentralinstituts für seelische Gesundheit (ZI) in der Mannheimer Innenstadt hat am Sonntagvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Da es sich um ein Krankenhaus handelt, machten sich zwei Löschzüge und der Einsatzführungsdienst auf den Weg. Am Einsatzort stellte sich dann heraus, dass lediglich ein Mülleimer in einem Patientenzimmer brannte. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Weil das betroffene Stockwerk leicht verraucht war, würde es belüftet. Verletzte gab es nicht.