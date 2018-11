Mannheim. (pol/mare) Großeinsatz in Mannheim: Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminaldirektion Heidelberg führte am gesamten Mittwochabend einen Sondereinsatz durch. Das Ziel: "Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Insgesamt waren mehrere hundert Polizisten an dem Einsatz beteiligt. Das Szenario war folgendes: Den Beamten lagen Erkenntnisse vor, nach denen in verschiedenen Gaststätten in der Innenstadt etliche Menschen sein sollten, die zur Rauschgiftszene gehören. Es sollten mehrere Drogendeals über die Bühne gehen.

Es sei davon auszugehen, schreibt die Polizei, dass sich um diese Gaststätten eine Drogenszene gebildet habe, "welche mit all ihren Gefahren den innerstädtischen Bereich nachhaltig negativ beeinflussen kann", wie es heißt.

Mit dem Großeinsatz sollte nun zunächst festgestellt werden, wer die mutmaßlichen Drogendealer sind und dann natürlich die kriminellen Handlungen verhindert werden. Ein Ergebnis des Einsatzes lag am Abend noch nicht vor.