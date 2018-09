Mannheim. (RNV/mün) Der Verkehr der Straßenbahnlinie 4/4a ist in Mannheim zwischen den Haltestellen Bonifatiuskirche und Waldfriedhof/Käfertaler Wald bis Montag, 10. September, unterbrochen. Die Bahnen werden zum Käfertaler Bahnhof umgeleitet. Der Grund: In der Hessischen Straße wurde am Donnerstag festgestellt, dass Fahrbahn und Gleistrasse unterspült sind.

Wegen dieser Sperrung kommt es zu Problemen im gesamten Betriebsablauf, teil die RNV mit. Im Abschnitt Bonifatiuskirche bis Hessische Straße wird ein Pendelverkehr mit Stadtbahnen eingerichtet, der zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Hessische Straße verkehrt. Die Abfahrten an der Hessischen Straße finden zwischen 4.35 Uhr und 5.45 Uhr planmäßig statt. Im Anschluss verkehren die Pendelzüge voraussichtlich im 15-Minuten-Takt.

Für Fahrgäste im Bereich H.-Gutzmann-Schule, Erlöserkirsche und Waldstraße werden Pendelbusse eingesetzt, die etwa im 20-Minuten-Takt zwischen den Stadtbahnhaltestellen Käfertal Süd und Waldhof Bahnhof über die Waldstraße verkehren. Die Frühfahrten um 4.22 Uhr und 4.52 Uhr ab Waldfriedhof sowie 4.30 Uhr und 5 Uhr ab Käfertal Wald werden durch Taxen ersetzt, die bis zur Haltestelle Waldhof Bahnhof verkehren. Dort steigen die Fahrgäste in die Stadtbahnen der Linie 1 um. Ab 5.17 Uhr können Fahrgäste auf die regulären Linienfahrten der Buslinie 53 ausweichen. Diese verkehrt alle 20 Minuten. In Fahrtrichtung Universitätsklinikum bis Käfertaler Wald/Waldfriedhof werden von 4.01 Uhr bis 5.11 Uhr Taxen eingesetzt.

Die Linie 63 verkehrt ganztägig im Taxiersatzverkehr.

Während der gesamten Dauer der Störung verkehrt die Linie 4 zwischen Oggersheim und Käfertal und die Linie 4A zwischen Bad Dürkheim und Mannheim Hauptbahnhof.

Auch Besucher des Wurstmarktes in Bad Dürkheim mit Verspätungen rechnen. Die Fahrgäste sollen die Fahrgastinformationsanzeigen an den Haltestellen beachten oder die RNV-App im Smartphone nutzen.

Update: 7. September 2018, 8.13 Uhr