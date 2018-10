Mannheim-Neuhermsheim. (pol/van) Eine tierische Entdeckung hat ein Bewohner eines Hauses in der Grete-Fleischmann-Straße am Dienstag gemacht, wie die Polizei berichtet. Gegen 11 Uhr bemerkte der Mann an seiner Küchenwand eine Spinne und fing sie ein. Er identifizierte sie gemeinsam mit einem Verwandten, welcher Biologe ist, als eine "Falsche Witwe" und verständigte die Polizei.

Wie die Beamten berichten, soll es sich bei der eingefangen Spinne um eine Unterart der "Schwarzen Witwe" handeln. Auch sie soll ebenfalls eine unangenehme Giftwirkung haben.

Ein Experte der Stadt Mannheim wurde hinzugezogen und nahm das Tier in Obhut. Zur Herkunft der Spinne liegen nach Angaben der Polizei noch keine Erkenntnisse vor, normalerweise sei sie im Mittelmeerraum ansässig.