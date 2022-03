Mannheim. (oka/zg) Tausende Menschen fliehen derzeit aus der Ukraine vor Krieg und Zerstörung. Davor flohen 2015 auch viele Syrerinnen und Syrer. So wie Abdallah Abdeen und seine Frau, die Damaskus verließen und nach Deutschland kamen. Sieben Jahre später ist er in der neuen Heimat gut integriert, was nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken ist, dass er vergleichsweise zügig die Möglichkeit hatte, eine Ausbildung zu absolvieren. Und zwar zum Fachinformatiker für Systemintegration bei Gesis Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim. Für seine fachlichen Leistungen und sein überdurchschnittliches Engagement wurde der 36-Jährige nun mit dem Auszubildendenpreis 2021 der Leibniz-Gemeinschaft prämiert.

Zwei Jahre nach seiner Ankunft in Deutschland begann Abdallah Abdeen seine Ausbildung bei Gesis. "Als Flüchtling ist es nicht einfach, einen Ausbildungsplatz zu bekommen", erinnert er sich. Obwohl er in Syrien bereits das Abitur gemacht, ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und danach eine IT-Fachhandlung betrieb, wurde ihm hier nur der deutsche Realschulabschluss anerkannt. "Entsprechend habe ich mich angestrengt, intensiv Deutsch gelernt und bestimmt hundert Bewerbungen geschrieben, bis ich bei Gesis dann endlich den Ausbildungsplatz bekommen habe", erzählt Abdeen. "Geschenkt war es nicht: Ich musste einen Test machen, und es gab einige Mitbewerber."

Als Auszubildender habe er durch seine Vorkenntnisse, aber vor allem auch durch seine Entschlossenheit, seinen unbedingten Willen und Enthusiasmus gleich überzeugt, betont Jens Wolff, Leiter der IT bei Gesis. Sein Abschlussprojekt widmete Abdeen der Planung, Realisierung und dem Betrieb eines bei Gesis betreuten Audio-, Video- und Chatservers. Für seine Leistungen am Ausbildungsplatz und in der Berufsschule erhielt er eine offizielle Belobigung und nun auch den Auszubildenden-Preis der Leibniz-Gemeinschaft. "Wir sind froh, dass wir ihn im Anschluss an seine Ausbildung bei Gesis halten und ihm jetzt sogar eine unbefristete Festanstellung anbieten konnten. Den nächsten Qualifikationsschritt in einem Fernstudium würden wir auf jeden Fall unterstützen", verspricht Wolff.

Abdallah Abdeen möchte in Deutschland bleiben, um sich und seiner Frau, und seit Kurzem auch einer kleinen Tochter, ein Leben aufzubauen: "Das ist meine Motivation und ich bin sehr dankbar, dass ich bei allen meinen Vorhaben so gut unterstützt werde und jetzt sogar einen festen Arbeitsplatz habe."