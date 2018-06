Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Sojus-Rakete steht in der nachmittäglichen Sonne von Kasachstan. 50 Meter hoch ragt sie in den nahezu wolkenlosen Himmel. Und noch wird sie von gewaltigen Gitter-Armen in der Senkrechten gehalten.

Zu diesem Zeitpunkt sitzt der deutsche Astronaut Alexander Gerst mit seinen beiden Weltraum-Kollegen, der Nasa-Astronautin Serena Chancellor aus den USA und dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew, bereits seit zwei Stunden in der Kapsel und wartet auf die Zündsequenz. Gemütlich ist es dort oben nicht, berichtet eine italienische Esa-Astronautin aus eigener Erfahrung. Aber es sei auch nicht so schlimm, wie Viele sich das gemeinhin vorstellen.

Rund 200 Raumfahrtfans warten im ausverkauften Mannheimer Planetarium darauf, dass die letzte Stunde vor dem Start der Rakete mit dem Künzelsauer Astronauten Gerst an Bord hinauf zur Internationalen Raumstation ISS vorüber geht. Mit einer Live-Schaltung nach Baikonur hat das Planetarium die Fans angelockt. Sie wollen dabei sein, wenn die Rakete startet - mit dem deutschen Astronauten in der Spitze.

Die Spannung im Mannheimer Planetarium steigt. Einen Countdown, der die letzten zehn Sekunden laut herunter zählt, gibt es bei den Russen nicht. Und dann, wenige Sekunden vor der Zündung, dreht sich der letzte Gittermast weg und gibt die Rakete frei.

Exakt um 13.12 Uhr und 41 Sekunden werden satte 25 Millionen PS unter dem Hintern der drei Weltraumflieger gezündet. Es dauert noch weitere zehn Sekunden, bis die Rakete abhebt und wie ein gigantischer Pfeil in den Himmel sticht. Erst langsam, dann immer schneller. Es ist ein Bilderbuchstart. Applaus brandet auf unter der Kuppel des Planetariums. Gerst und seine zwei Kollegen sind unterwegs. Die zweitägige Fahrt des Sojus-Raumschiffs zur internationalen Raumstation ISS hat begonnen.

Nach knapp zwei Minuten sind die Haupttriebwerke abgebrannt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Rakete bereits unterwegs, aber ihre Endgeschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern hat sie noch längst nicht erreicht. Die benötigt sie aber, um sich in einer Kreisbahn um die Erde herum zu halten.

Mit 50 Metern Länge ist die Sojus gar nicht so ein gewaltiges Exemplar. Sie ist nur etwa halb so groß wie die Saturn V, die legendäre Mondrakete der US-Amerikaner. Aber der Künzelsauer Alexander Gerst will ja auch nicht zum Mond fliegen, sondern nur zur 408 Kilometer hoch fliegenden, aber immerhin knapp einhundert Meter großen Raumstation ISS. Gerst soll dann bis Dezember im Orbit bleiben. Es ist seine zweite Raumfahrt-Mission und dieses Mal wird er Kommandant der ISS sein. Überhaupt ist er der erste Deutsche, dem diese Rolle zukommt. Gerst ist nach dem Abitur zwar viel als Rucksacktourist herumgereist. Der Weg ins All aber bleibt etwas Besonderes, für alle Beteiligten.