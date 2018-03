Mannheim. (pol/mün) In der Lagerhalle einer Speditionsfirma im Mannheimer Rheinauhafen ereigente sich am Dienstagnachmittag ein Gefahrgutunfall. Ein Staplerfahrer touchierte gegen 15.30 Uhr beim Verladen einer Palette versehentlich ein auf dem Boden stehendes Fass.

Das beschädigte 200-Liter-Fass war mit einer giftigen und gesundheitsgefährdenden Chemikalie gefüllt, so die Polizei. Obwohl der Staplerfahrer sofort versuchte, das kleine Leck mit einem Klebeband abzudichten, traten aus dem Fass etwa zwei bis drei Liter des gesundheitsgefährdenden Stoffes aus.

Die Polizei sperrte den Bereich um die Spedition ab. Die Mannheimer Feuerwehr band die ausgelaufene Flüssigkeit mit einem Bindemittel und steckte das beschädigte Fass in ein Bergefass.

Die alarmierte Notärztin untersuchte vorsorglich die in der Lagerhalle zum Unfallzeitpunkt anwesenden Arbeiter vor Ort. Der Staplerfahrer wurde für weitere Untersuchungen in eine Mannheimer Klinik eingeliefert. Für Personen in den Bereichen rund um die Lagerhalle bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr, so die Polizei.