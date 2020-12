Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eigentlich sind die Weichen für das Bauprojekt der Universität Mannheim im Friedrichspark hinter dem Schloss gestellt. Bis 2026 soll ein Komplex aus drei Gebäuden entstehen, wenn das Eisstadion abgerissen ist. Im Quadrat A 5 ist ein neues Rechenzentrum geplant. Ende März hatte der Hauptausschuss des Gemeinderats dem Rahmenplan "Entwicklung des Friedrichsparks und der Universität Mannheim" mehrheitlich zugestimmt. Er ist nun Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans. Doch gegen das Projekt regt sich Widerstand. Die Gegner, darunter Einzelpersonen, aber auch der Werbering Mannheim City, der Verein Stadtbild, der Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt und das katholische Stadtdekanat haben sich zum Aktionsbündnis "Rettet den Friedrichspark" zusammengeschlossen. Das Bündnis hat nun seine Einsprüche zum Vorentwurf des Bebauungsplans bei der Stadtverwaltung eingereicht. Dabei werden vier Themenpunkte ins Feld geführt:

> Ergebnisse des Klimagutachtens: Das Aktionsbündnis beruft sich auf ein von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenes Klimagutachten und hebt vor allem diese Passage hervor: "Mit dem Abriss der Eissporthalle besteht die Möglichkeit, die klimatische Ausgleichsleistung des Friedrichsparks nachhaltig zu verstärken. Aus klimaökologischer Sicht wäre daher ein Verzicht auf zusätzliche Baumaßnahmen im Bereich des Friedrichparks das Optimalziel. (...) Dies wäre umso wichtiger, weil sich durch einen weiteren Anstieg der Temperaturen insbesondere in den Sommermonaten die Lebensqualität in der dicht bebauten westlichen Innenstadt merklich verschlechtert."

Thomas Puhl, Rektor der Universität Mannheim, verweist auf eine andere Stelle aus dem Gutachten: Demnach entstehen durch die Neubauten "keine klimaökologischen Negativeffekte, die einer Realisierung entgegenstehen", und "unvermeidbare Beeinträchtigungen können durch geeignete Maßnahmen aufgefangen werden". Solche Maßnahmen – nämlich Dach- und Fassadenbegrünung, helle Fassadenfarbe, Baumpflanzungen und Parkgestaltung – sind seitens des Landes, der Stadt und der Uni vorgesehen.

> Barocke Architektur beeinträchtigt: Barockdreieck heißt das Gebäudeensemble bestehend aus Schloss, Sternwarte und Jesuitenkirche. Damit "verfügt die Stadt über ein einmaliges identitätsstiftendes Gestaltungsmerkmal", findet das Aktionsbündnis. "Die Bebauung des Friedrichsparks würde die unverstellte Sichtachse nachhaltig beeinträchtigen, dem Schloss und damit auch dessen Bedeutung und Rolle für die Universität würde ein weiterer herber Verlust seiner Alleinstellung gegenüber der Stadt und seines historischen Umfelds entstehen", heißt es im Schreiben der Projektgegner.

Die Universität selbst sieht durch die geplanten Neubauten keine Beeinträchtigung der Bedeutung oder Rolle des Schlosses oder der Universität. Einerseits werde das Schloss auf der Ostseite von den Villen in L 5 eingerahmt, andererseits gebe es auch von der Friedrichspark-Seite aus durch das alte Eisstadion und die belaubten Bäume keinen unverstellten Blick zum Schloss. "Zudem wurden in den überarbeiteten Entwürfen sowohl das Gebäude in A 5 als auch die drei Gebäude im Friedrichspark weiter von der Straße zurückgesetzt, sodass die Sicht auf Sternwarte und Schloss – wo vorhanden – erhalten bleiben kann", betont Rektor Thomas Puhl.

> Alternative Freiflächen nutzen: Dass die Universität weitere Räumlichkeiten benötigt, ist für die Mitglieder des Aktionsbündnisses unstrittig. Doch sie schlagen vor, auf Freiflächen in der Innenstadt und im Hafengebiet zurückzugreifen. "Bedingt durch die Folgen der Coronakrise werden sich innerstädtisch andere und neue Möglichkeiten ergeben. Eine intensive Nutzung des Hafengeländes am Verbindungskanal böte zudem die Chance, ein zurzeit stadtplanerisch vernachlässigtes Gelände durch universitäre Bebauung nachhaltig aufzuwerten", finden sie.

"Das Areal am Verbindungskanal kam als Erweiterungsstandort für Lehr- und Büroräume der Universität nicht in Betracht, weil es wegen der Entfernung zum Schloss und des viel befahrenen Parkrings zu stark vom restlichen Campus abgetrennt ist", kommentiert Puhl. Das Studierendenwerk, die Universität, die Stadt und das Land prüfen nun, ob das Areal am Verbindungskanal für andere Zwecke – wie Wohnen und Uni-Sport – geeignet ist. "Flächen in der Innenstadt haben in der Regel den Nachteil, dass sie zu klein sind oder ihre Raumstruktur für Universitätszwecke nicht geeignet ist", erklärt der Rektor. Insbesondere Brandschutz, Barrierefreiheit und Fluchtwege reichten für den Uni-Betrieb meist nicht aus. Anmietungen seien daher selten möglich, und im Fall eines Gebäudekaufs wären in der Regel langwierige und teure Sanierungen notwendig.

> Standort Rechenzentrum prüfen: Aus den vorher genannten Gründen fordert das Aktionsbündnis, das geplante Rechenzentrum noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, "zumal dort durch den Betrieb eines Rechenzentrums zusätzliche Klimaaspekte zu beachten sind."

Das Gebäude der Universitäts-IT (UNIT) sei ein IT- und Servicezentrum für die Hochschule mit einem relativ kleinen Maschinenraum, der sich im Keller des Gebäudes befindet und nur circa 15 Prozent der künftigen Nutzfläche belege, führt Puhl aus. Der größte Teil des Gebäudes werde für Büro- und Seminarräume genutzt. "Als wichtiger Servicepartner für Studierende und Mitarbeiter muss die Universitäts-IT schnell erreichbar und daher im Zentrum des Campus angesiedelt sein", gibt der Rektor zu bedenken. Dies sei auch für die Weiterentwicklung der Digitalisierung wichtig.

"Das Land Baden-Württemberg als Bauherr stellt zudem wichtige Grundanforderungen an den Neubau für die Universitäts-IT in A 5 in Bezug auf die Energie- und Ressourceneffizienz", so Puhl. "Die im Klimagutachten beschriebenen thermischen Zusatzbelastungen für das gesamte Bauvorhaben sind sowohl tagsüber als auch nachts lokal sehr begrenzt." Geplante Maßnahmen wie die Begrünung von Dachflächen und Teilen der Fassade sowie die Gestaltung der Außenanlagen seien im Klimagutachten noch nicht berücksichtigt.