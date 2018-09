Mannheim. (pol/mare) Vier Verletzte und ein Schaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag an der Ecke Waldhofstraße und Am Messplatz ereignete. Das teilt die Polizei mit.

Ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 13.30 Uhr von der Waldhofstraße auf die Straße "Am Messplatz" eingebogen und verlor offenbar aufgrund eines Herzinfarkts die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Dies hatte zur Folge, dass er auf der gegenüberliegenden Seite einen Fußgänger touchierte, rund 50 Meter weiter in Richtung Taxistand fuhr und dort auf ein wartendes Taxi prallte. Das wiederum wurde auf ein dahinter stehendes Taxi geschoben.

Der Fußgänger, ein Taxifahrer sowie zwei Insassen des zweiten Taxis wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Der 87-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert und kam dort auf die Intensivstation. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.