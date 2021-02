Von Volker Endres

Mannheim. Spazierengehen, frische Luft tanken, Walken, Joggen oder auch mal mit dem Fahrrad fahren. Am Wochenende haben zahlreiche Mannheimer die vorfrühlingshaften Temperaturen unter anderem zum Ausflug an die Neckarufer genutzt – mal ganz entspannt, mal mit sportlichen Ambitionen.

Nein, "grün" ist die Neckarwiese in den letzten Februartagen nach gerade überstandenem Hochwasser nun wirklich nicht. Aber die ersten Krokusse als Frühlingsboten haben schon vorsichtig die Blütenkelche aus der Grasnarbe gestreckt, sorgen für zarte Farbtupfer und untermalen damit, was Spaziergänger Florian Mantel in Worte fasst: "Man bekommt bei diesem Wetter direkt wieder bessere Laune." So eine gute Laune sogar, dass auch auf den engen Wegen, die sich Fahrradfahrer und Fußgänger oben auf dem Neckardamm teilen müssen, kaum ein böses Wort fällt, sich alle den knappen Platz teilen und – ein wenig notgedrungen – auch die Abstandsregeln ein wenig großzügiger auslegen.

Damit haben die "Mutigeren" keine Probleme. Die trauen sich auf der Innenstadtseite auf die schlammige Neckarwiese und haben so jede Menge Platz für sich. So wie Thomas Schüssler und seine Freundin Andrea Renner, die den vorhandenen Platz und den feuerfesten Untergrund für die erste Grillaktion des Jahres nutzen. "Das ist einfach ein gutes Gefühl nach den letzten Wochen ohne große Ausgehmöglichkeit", sagen die beiden 23-Jährigen und strahlen. Ein paar Hundert Meter weiter haben auch Ana Violeta Velasquez und Ehemann Edy jede Menge Platz für sich, spielen eine Runde Federball. "Bewegung tut einfach gut", sagt die Brasilianerin Ana Violeta.

Auf dem Überweg an der Feudenheimer Schleuse tummelt sich die übliche Mischung aus Alt und Jung, man verfolgt den beruhigenden Hub der Schiffe. Kein Sonnentag, an dem dort nicht ein Schaulustiger steht. Am Wochenende ist die Zuschauerzahl ein wenig größer. Zu sehen gibt es nicht nur die üblichen Schleusvorgänge, sondern auch die Bauarbeiten an den vier Kammern, von denen jahrelang nur noch zwei nutzbar waren.

Auf Neckarstadt-Seite öffnet sich die Wiese erst nach dem Panoramaweg entlang der Mannheimer Rudergesellschaft Baden (Maruba). Allerdings werden die Erholungssuchenden in die Realität zurückgeholt, denn sie müssen am Corona-Testzentrum des Mannheimer Universitätsklinikums vorbei. Doch das drückt die Stimmung nicht lange. Die Hochwasserabsperrungen in Richtung Kurpfalzbrücke sind noch nicht weggeräumt, sie halten aber jetzt niemanden davon ab, dem Neckar möglichst nahezukommen. Die Treppenstufen unterhalb der Heinrich-Lanz-Schule werden zur Open-Air-Bühne für einen einsamen Gitarristen, der sich selbst und zahlreiche Wiesen-Besucher mit bekannten Songs unterhält. Nicht wenige davon, inklusive des Sängers, haben dabei ein unverkennbares Lächeln im Gesicht.

Die Sonne scheint, aber im Schatten ist es kühl – das macht die richtige Kleiderauswahl schwer. Die Mutigeren haben schon zum ärmelfreien T-Shirt gegriffen, wirken dabei aber nicht alle glücklich. Die etwas Vorsichtigeren schwitzen hingegen noch in der dicken Winterjacke. "Wie man’s macht...", erklärt Christian Schäfer mit Schweißperlen auf der Stirn und zuckt mit den Schultern. "Aber ausziehen geht ja immer." Spricht’s und entledigt sich seiner Jacke. Die zahlreichen Jogger haben dieses Problem ohnehin nicht. Und ins Schwitzen kommen sie trotzdem automatisch.

Cornelia Flotke nutze gerade einen Baum für Dehnübungen. "Man geht bei diesem Wetter gleich mit einem viel besseren Gefühl laufen", betont sie. Eine Einschätzung, die so oder ähnlich wohl jeder auf Neckarwiese und Neckardamm unterschreiben würde. Ein kollektives Durchatmen unter der frühen Frühlingssonne.