Mannheim. (pol/mün) Bei einem Küchenbrand am Freitagvormittag in Mannheim-Neuostheim wurde eine Person durch Rauchgas verletzt. Das Feuer war kurz vor 12 Uhr in der Gaststätte in dem Haus in der Dürerstraße ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Laut Feuerwehr Mannheim griff das Feuer auf die Dunstabzugshauben und das Abluftrohr über. Das Übergreifen der Flammen auf den Rest des Gebäudes wurde verhindert. Drei Wohnungen sind wegen der starken Rauchentwicklung derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kücheneinrichtung wurde offenbar vollständig zerstört.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Wegen der Löscharbeiten waren die Gleise der Straßenbahn Linie 6 versperrt. Die RNV hatte einen Busersatzverkehr eingerichtet.

Update: 30. November 2018, 15.50 Uhr