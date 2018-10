Mannheim-Friedrichsfeld. (rnz) Die Abbrucharbeiten der Brücke über den Bahnhof Mannheim-Friedrichsfeld im Zuge der A656 gehen weiter voran. Die Autobahn wird im Rahmen dessen am 8. November in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe am heutigen Mittwoch mit.

Stahlteile des nördlichen Brückenüberbaus sollen abgetrennt und mittels Schwerlastkränen weggehoben werden. Die Stahlteile haben eine Länge von 30 Metern und ein Gewicht von rund 70 Tonnen.

Aus Sicherheitsgründen muss die Autobahn 656 zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim daher während der Arbeiten am Donnerstag, 8. November, zwischen 8 und 17 Uhr, in beide Fahrtrichtungen mehrfach kurzzeitig für die Dauer von etwa zehn Minuten voll gesperrt werden. Die Sperrung erfolgt durch Anhalten des laufenden Verkehrs durch die Polizei.