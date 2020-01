Mit Transparenten und Sprechchören demonstrierten Mitglieder von „Fridays for Future“ vor der Mannheimer Siemensniederlassung gegen die Beteiligung des Unternehmens am Bau eines Kohlebergwerks in Australien. Foto: Gerold

Von Manfred Ofer

Mannheim. In Australien brennt der Busch und wenn es nach den Prognosen in Sachen Klimawandel geht, im Rest der Welt der Baum. Klimaschützer sind davon überzeugt, dass die Erderwärmung in einem erheblichen Maß zu solchen Naturkatastrophen beiträgt. Vor diesem Hintergrund demonstrierte am Freitag die Bewegung "Fridays for Future" (FFF) vor der Mannheimer Siemens-Niederlassung gegen Pläne des Konzerns, sich an einem Kohlebergbauprojekt in Australien zu beteiligen.

Dass der massive Verbrauch fossiler Brennstoffe ein Teil des Klimaproblems ist, steht außer Frage. Wie man dieser Entwicklung entgegensteuern kann, daran scheiden sich jedoch viele Geister. Die Aktivisten von "Fridays for Future", die sich in kurzer Zeit zu einer globalen Graswurzelbewegung entwickelt haben, sind davon überzeugt, dass eine radikale Umkehr von der bisherigen Energiepolitik zwingend erforderlich ist, um die Ziele der Pariser Weltklimakonferenz noch erreichen zu können.

Die Pläne der Adani-Group, im australischen Bundesstaat Queensland eines der größten Kohlebergwerke der Welt zu bauen, stoßen deshalb bei Umweltaktivisten in aller Welt auf Ablehnung. Aus ihrer Sicht ist das Festhalten globaler Unternehmen an der Kohle ein Fehler, weil das dem Erreichen der UN-Klimaziele im Wege stehe.

Mehr als 40 junge Demonstranten, viele von ihnen aus Mannheim und Heidelberg, fanden sich zur Mittagszeit vor dem Siemens-Standort ein, um lauthals ihren Sorgen vorzubringen. Das taten sie mit Sprechchören, Fahnen und Transparenten. Sprüche wie "Känguru statt Spreng-Juhu" oder "There is no Planet B" standen auf ihren Schildern. Das mag vielleicht witzig klingen, war den Teilnehmern der Kundgebung jedoch ein ernstes Anliegen, das sie gern auch mit Vertretern von Siemens vor Ort besprochen hätten.

In Berlin gab es ein solches Treffen zwischen dem Konzernchef Joe Kaeser und Luisa Neubauer, eine der Organisatorinnen von "Fridays for Future" in Deutschland. In Mannheim unternahm eine Delegation mit Line Niedeggen, Sprecherin von "FFF" Heidelberg, spontan einen ähnlichen Versuch. Ohne Erfolg. Allerdings wurde den jungen Leuten am Empfang das Angebot unterbreitet, dass sich der Konzern mit ihnen in Verbindung setzen werde, um zu dem Thema Stellung zu beziehen.

In einem Statement äußerte Siemens Verständnis dafür, dass das Projekt in Australien so viele Menschen bewegt. "Allerdings verfolgen wir im Kampf gegen den Klimawandel einen deutlich breiteren Ansatz", heißt es darin weiter. Das Bergwerk in Australien, gegen das am Freitag in über 20 deutschen Städten protestiert wurde, sei vor Ort auf der Basis eines politischen Konsenses und unter strengen Umweltauflagen genehmigt worden. Siemens verfolge ernsthaft das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden, warb aber auch um Verständnis: "Zugleich arbeiten wir mit allen Kräften daran, dass Menschen weltweit Zugang zu einer bezahlbaren und zuverlässigen Stromversorgung haben".

"Gerade wenn Siemens das Ziel der eigenen Klimaneutralität erreichen möchte, müsste der Konzern von seiner Teilnahme an so einem Projekt Abstand nehmen", machte Line Niedeggen deutlich und: "Kohle ist kein zukunftsfähiger Energieträger". Die Heidelberger Physik-Studentin verwies darauf, dass der öffentliche Druck, den Initiativen wie "FFF" erzeugt haben, dazu beigetragen habe, dass sich mehr als 60 Unternehmen von ihrer ursprünglichen Teilnahme an dem Minen-Projekt in Australien zurückgezogen hätten.

Auch Florian Kutz, Informatik-Student aus Mannheim, ist das Erreichen der UN-Klimaziele ein großes Anliegen. "Da liegen wir klar zurück", betonte er. Den Ausstoß von Kohlendioxid zu begrenzen, sei deshalb ein Teil seiner politischen Überzeugung geworden. Er ernährt sich vegetarisch und nutzt bei jeder Gelegenheit das Fahrrad. So habe er seinen eigenen CO2-Fußabdruck deutlich eingedämmt. Die 14-jährigen Schülerinnen Lilly und Wrona waren aus Neustadt angereist, um sich an der Kundgebung zu beteiligen. "Wir haben mit unserem Lehrer geredet, bevor wir uns nach der zweiten Stunde abgemeldet haben", erzählten sie und lösten mit ihrer nüchternen Bemerkung eine gewisse Heiterkeit bei ihren Mitstreitern aus. Gemeinsam war jedoch allen Beteiligten die große Ernsthaftigkeit ihres Anliegens.