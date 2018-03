Von Gerhard Bühler

Mannheim. Der Freundeskreis des Planetariums war nicht nur maßgeblich mitverantwortlich, dass es 1982 überhaupt zum Neubau des Planetariums am Europaplatz kam. Bis heute bringt der Verein immer wieder wichtige Projekte für das Planetarium mit Spendengeldern voran. So auch beim neusten Projekt, der Planetenallee in der Augustaanlage, die noch in diesem Jahr realisiert werden soll.

105.000 Besucher bei über 1250 Veranstaltungen im vergangenen Jahr seien der Beweis für die Popularität des Planetariums, erklärte dessen Direktor Christian Theis beim Neujahrsempfang. Diese Popularität ist auch ein Verdienst des Freundeskreises, der 2018 sein 40-jähriges Bestehen feiert. Neben dem neuen Online-Ticket-System hob Theis dann auch die neue LED-Außenbeleuchtung hervor und dankte dem Freundeskreis für die 15.000- Euro-Investition, die mithilfe von Spenden möglich wurde.

Hintergrund Mannheim. (ger) Eine Schlüsselrolle für den Neubau des Planetariums spielte der Mannheimer Physiker und Raumfahrtmediziner Heinz Haber (1913-1990), der in den 1960er und 1970er Jahren durch zahlreiche TV-Sendungen über Wissenschaft und Weltraum große Popularität erlangte. Als Kind hatte Haber noch das erste Mannheimer Planetarium im Luisenpark kennen und lieben gelernt und setzte sich [+] Lesen Sie mehr Mannheim. (ger) Eine Schlüsselrolle für den Neubau des Planetariums spielte der Mannheimer Physiker und Raumfahrtmediziner Heinz Haber (1913-1990), der in den 1960er und 1970er Jahren durch zahlreiche TV-Sendungen über Wissenschaft und Weltraum große Popularität erlangte. Als Kind hatte Haber noch das erste Mannheimer Planetarium im Luisenpark kennen und lieben gelernt und setzte sich anlässlich der Weltraumausstellung zur Mannheimer Bundesgartenschau 1975 vehement für einen Neubau ein. Mit seinem ersten Entwurf für ein Planetarium brachte er den Stein ins Rollen und fand einflussreiche Mitstreiter in der Stadtgesellschaft. Im Januar 1978 gründete Heinz Haber mit 30 Mitgliedern den Verein "Mannheimer Planetarium". Doch nachdem der Gemeinderat einen Neubau am alten Standort im Unteren Luisenpark beschlossen hatte, gab es Diskussionen, ob das der richtige Ort sei. Nachdem die geschätzten Baukosten 1980 auf 21 Millionen D-Mark gestiegen waren, lehnte der Gemeinderat den Bau als zu teuer ab. Doch der Freundeskreis ließ nicht locker. In einer Gemeinderatssitzung im November 1982 wurde eine stark abgespeckte Variante des Baus am Autobahnoval zu Abstimmung gestellt und erhielt die knappe Mehrheit von einer Stimme. Nach nur zwei Jahren Bauzeit und Kosten von neun Millionen D-Mark wurde die Planetariums-Pyramide im Dezember 1984 mit dem Programm "Neue Sterne über Mannheim" eingeweiht.

Welch entscheidende Rolle der Verein mit seinen 500 Mitgliedern schon kurz nach seiner Gründung für die Realisierung des Planetarium-Neubaus spielte, führte die stellvertretende Vereinsvorsitzenden Roswitha Henz-Beswurde den Zuhörern im Kuppelsaal durch ihren ihren bebilderten Vortrag vor Augen. Ohne die Vereinsgründung und das Drängen einiger engagierter Bürger wäre der Bau des Planetariums wohl nie zustande gekommen.

Nachdem das ursprüngliche Ziel des Neubaus erreicht war, nannte sich der Verein von Planetarium Mannheim in Freundeskreis des Planetariums um. Das neue Vereinsziel ist seither, "die astronomische und naturwissenschaftliche Bildung zu fördern und das Planetarium in seiner Arbeit zu unterstützen", wie Roswitha Henz-Best betonte.

Genau diesem Zweck soll die neue Planetenallee in der Augustaanlage dienen. Mit dem geplanten Modell, in dem die Abstände der Planeten maßstabsgetreu wiedergegeben sind, können beim Spaziergang vom Planetarium bis zum Friedrichsplatz die Entfernungen in unserem Sonnensystem erlebbar gemacht werden.

Als Symbol der Sonne soll am Beginn der Augustaanlage eine fußballgroße, mittels LED-Technik hell strahlende und weithin sichtbare Glaskugel in 3,60 Metern Höhe zum Einsatz kommen. "Die Einweihung ist noch in diesem Jahr vorgesehen", kündigte Wolfgang Wacker, der Vorsitzender des Freundeskreises, an. Er hofft für das Projekt noch auf weitere Spenden. Noch seien die Kosten über 150.000 Euro nicht ganz finanziert. Nach den ersten sichtbaren Installationen werde die Spendenbereitschaft aber wachsen, ist Wacker überzeugt.