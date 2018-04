Mannheim. (env) Ab Freitag gilt es in der Mannheimer Innenstadt wieder "Savoir Vivre". Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr eröffnet auf den Kapuzinerplanken am Freitag, 6. April, wieder der Französische Markt. Bis zum 21. April gibt es hier Spezialitäten aus dem Nachbarland.

Als Schirmherr eröffnet der französische Honorarkonsul Folker Zöller den Markt, der von der Werbegemeinschaft Mannheim-City veranstaltet, und vom Deidesheimer Veranstalterteam um Jürgen Kleine-Wilde ausgerichtet wird. Die deutsch-französische Freundschaft steht dabei im Mittelpunkt. Eine Freundschaft, die förmlich durch den Magen geht. So kommen Wildschweinwürste vom Grill, Flammkuchen aus dem Ofen oder Fischspezialitäten fast direkt aus dem Meer. "Dampfnuedli" aus dem Elsass schaffen spielend den kulinarischen Sprung in die Region.

Und dazu schmecken Weine aus den verschiedenen Anbaugebieten, Elsässer Säfte und Schnäpse oder auch ein kräftiges Meteor Fassbier. Produkte aus der Provence, mediterrane pflanzen und Blumen lassen außerdem an Urlaub denken. Eine Mischung, die im vergangenen Jahr angekommen ist. So gut, dass die Fülle der rund 25 Verkaufsstände in diesem Jahr gegenüber der Premiere sogar eine Woche länger auf den Kapuzinerplanken geöffnet hat. Einige der Anbieter sind dabei die kompletten beiden Wochen mit dabei, an anderen Ständen wechselt das Angebot auf dem Markt.

Partner der Werbegemeinschaft ist wieder das Institut Francais, das nicht nur sich und seins Sprachkursprogramme vorstellt, sondern auch wieder ein abwechslungsreiches Begleitprogramm auf die Beine gestellt hat. Ziel ist es, mit den Besuchern über Land und Leute ins Gespräch zu kommen.

FiInfo: Geöffnet hat der Französische Markt auf den Kapuzinerplanken täglich, außer sonntags, von 11 bis 20 Uhr.