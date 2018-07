Von Volker Endres

Mannheim. Strahlende Mienen bei der Mannheimer Wirtschaftsförderung. Bei der alle zwei Jahre durchgeführten Unternehmensbefragung erhielten die Mitarbeiter im Rathaus durchweg die besten Zensuren seit Beginn der Befragung im Jahr 2012. So zeigten sich 94 Prozent der Befragten mit dem Unternehmensstandort Mannheim generell zufrieden, und auch die Arbeit der Stadtverwaltung insgesamt (71 Prozent) und der Wirtschaftsförderung (80 Prozent) lagen in Sachen Zufriedenheit im Spitzenbereich unter 17 befragten Kommunen.

"Die Zahlen sind fast zu gut", erklärte Ute Kerber von der LQM-Marketing-Agentur. So liege die generelle Zufriedenheit deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Doch auch ein Blick auf die gute konjunkturelle Lage konnte die Eindrücke von rund 550 befragten Unternehmen in der Stichprobe nicht abschwächen. Im Gegenteil: "Die Zufriedenheitswerte liegen auch über den durch die Konjunktur zu erwartenden Zahlen."

"Das sind Bestnoten für die Kompetenz unserer Mitarbeiter", freute sich Christine Ram als Leiterin der Wirtschaftsförderung. "Bestandspflege ist seit neun Jahren Teil unserer wirtschaftspolitischen Strategie", unterstrich auch der zuständige Bürgermeister Michael Grötsch (CDU). Und er lässt auch andere Zahlen als Bestätigung sprechen: "Für uns sind auch die in Mannheim getätigten Investitionen ein Beleg für die Zufriedenheit der Unternehmen." Das spiegele sich auch in einem weiteren, erfragten, Wert wieder. Demnach erwarten zwar 48 Prozent der Befragten eine positive Umsatzentwicklung für das eigene Unternehmen, den Standort Mannheim sahen aber gleich 74 Prozent auf einem guten Weg. "In dieser Deutlichkeit ist das selten zu sehen", so Kerber.

Insgesamt 1500 Unternehmen zwischen neun und mehr als 500 Mitarbeitern hatte die Agentur zwischen Mitte Februar und Ende März befragt. Der Rücklauf von gut einem Drittel sei durchaus zufriedenstellend. Für Grötsch kommen die Zahlen wenig überraschend. "Immerhin habe wir mit derzeit rund 188.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten den höchsten Stand." Doch er nahm auch die Kritik aus der Unternehmensbefragung auf: "Wir wissen, dass wir wieder Gewerbeflächen brauchen, um den interessierten Unternehmen auch attraktive Angebote machen können." Dabei bewerten immerhin 71 Prozent der Befragten das Angebot als gut bis zufriedenstellend. Grötsch weiß aber auch, dass die in Mannheim zufriedenen Unternehmen der beste Werbeträger sind. Immerhin 89 Prozent der Befragten würden demnach den Standort weiterempfehlen, betrachten 85 Prozent Mannheim als "wirtschaftsfreundliche Kommune".

Lediglich der Fachkräftemangel bereite den Unternehmen Sorge. Immerhin 35 Prozent der Befragten räumten ein, nicht alle Stellen besetzen zu können. Eine Chance besonders für Fachkräfte mit Erfahrung oder auch Akademiker. Und bei 24 Prozent der unbesetzten Stellen handele es sich um Ausbildungsplätze.

Christiane Ram freute sich über den Rücklauf der Unternehmen: "Wir nehmen daraus weitere Anregungen für unsere Arbeit auf, wollen den direkten Kontakt in die Wirtschaft noch weiter stärken." Die größte Herausforderung sei es schließlich, die so positiven Werte weiter zu halten und, wenn überhaupt möglich, sogar noch ein bisschen zu verbessern.