Mannheim. (pol/mare) Es ist die ständige Gefahr bei Einsatzfahrten von Rettungskräften: Die Fahrt über die rote Ampel. Trotz Blaulicht und Martinshorn kam es am Montagabend in Vogelstang zu einem Unfall zwischen einem Feuerwehrfahrzeug und einem Auto. Das teilt die Polizei mit.

Das Löschfahrzeug fuhr auf der Magdebruger Straße - mit Blaulicht und Martinshorn - in Richtung Alte Mannheimer Straße zu einem Einsatz. Dabei passierte der 40-jährige Feuerwehrmann mit dem Lkw auf Höhe der Einmündung zur Bundesstraße B38 eine rote Ampel. Ein 61-jähriger Ford-Fahrer kam von der B38 und wollte bei Grün nach links auf die Magdeburger Straße abbiegen. Er bemerkte das Feuerwehrfahrzeug nicht, da neben ihm auf der zweispurigen Abbiegespur ein weiteres Auto fuhr. Es kam zum Crash.

Beim Zusammenstoß entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro am Ford, der abgeschleppt werden musste. Am Löschfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.