Die Mannheimer Feuerwehr musste am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr am Rosengarten anrücken. Der Müll-Brand zerstörte Teile der Haustechnik im Kongresscenter. Foto: Priebe

Mannheim. (cab) Die Haustechnik des Mannheimer Kongresscenters Rosengarten wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ob auch Autos durch das Feuer am heutigen frühen Mittwochmorgen Schaden nahmen, ist bislang unklar. Fest steht, dass in der Tiefgarage des Veranstaltungshauses kein Fahrzeug brannte, wie zuerst vermutet worden war. Sondern Müll auf einem Gitterwagen. Warum dieser Feuer gefangen hatte, konnten heute weder Polizei noch Mannheimer Berufsfeuerwehr sagen. Deren Kameraden hatten den Brand trotz der enormen Rauchentwicklung jedenfalls schnell gelöscht. Dennoch konnten sie den Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro nicht mehr verhindern. Die Polizisten de Postens Schwetzingerstadt ermitteln.