Mannheim. (pri) Erneut wurden die Tierretter der Berufstierrettung Rhein-Neckar zu einer Biberrettung an die Schleuse Feudenheim alarmiert. Bereits in der vergangenen Woche wurde ein Biber in der linken Schleusenkammer, die derzeit grundlegend instandgesetzt wird, erfolgreich gerettet (siehe unten).

Nun waren zwei Biber in die stillgelegte mittlere Kammer aus etwa 15 Meter Höhe in das Wasser gestürzt. Für einen Biber kam jede Hilfe zu spät. Dieser war bereits vermutlich nach Einschätzung der Tierretter an Erschöpfung gestorben und trieb auf der Wasseroberfläche.

Erneut Biber aus der Schleuse Feudenheim gerettet













Der zweite Biber konnte sich an einer Kammerleiter retten und sich so immer wieder ausruhen. Möglicherweise war einer der beiden Biber das Tier, dass bereits in der letzten Woche aus der linken Kammer gerettet wurde.

Um den Biber zu retten, wurde die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Mannheim alarmiert. Mit einem Kran von der Baustelle wurde ein Schlauchboot in die Schleusenkammer gehoben. Damit war es möglich an den Biber heranzukommen und diesen mit einem Kescher einzufangen und an Land zu bringen.

Das Tier hätte nach Einschätzung der Retter in der Kammer keine Chance zum Überleben gehabt. Der Biber war bereits aus gehungert und hat sich gleich an Äste und Zweige hergemacht, die in die Transportbox gelegt wurden. Das Tier wurde am Nachmittag in ein Naturschutzgebiet im Raum Mannheim ausgesetzt.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 16.45 Uhr

Gefangener Biber aus Schleuse gerettet

Der Biber musste zwei Tage in der Feudenheimer Schleuse ausharren. Die Tierrettung kam zur Hilfe.

Mannheim. (pri) Am Mittwoch wurde die Tierrettung Rhein-Neckar zu einer Biberrettung nach Feudenheim gerufen. Dort war ein Biber 14 bis 16 Meter von der Neckarschleuse Feudenheim ins Wasser gefallen und konnte sich nicht mehr selbständig befreien.

Da zu diesem Zeitpunkt das Wasser in der Schleuse rund 3,50 Meter tief war, war eine Rettung für die Tierrettung zunächst unmöglich. Man musste das Wasser aus der Schleuse auf rund 1,20 Meter abpumpen, um den Biber zu retten.

So lange musste der Biber ausharren. Am heutigen Freitag war der Wasserstand dann niedrig genug und die Tierrettung rückte wieder an, um den Biber aus der Schleuse zu befreien.

Nachdem zwei Mitarbeiterinnen in das Wasser gingen, konnte man den Biber Retten und im Neckar wieder freilassen.