Mannheim-Innenstadt. (pol/kau) Am Dienstagabend hat ein 20-jähriger Autofahrer in der Mannheimer Innenstadt versucht, ein anderes Auto zu stoppen und dabei die Insassen mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Laut Polizeibericht schoss er mit der Waffe in deren Richtung.

Der junge Mann war gegen 23 Uhr mit seinem VW-Passat, auf den er ein Blaulicht montiert hatte, auf dem Parkring in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Mit dem eingeschalteten Blaulicht täuschte er vor, dass er sich in einem Polizeiauto befände.

Er wollte damit den vor ihm fahrenden Mercedes anahlten. Unter der Annahme, es handele sich um eine Polizeikontrolle, fuhr der ebenfalls 20-jährige Mercedes-Fahrer langsamer und wich nach links aus.

Der vermeintliche Polizist fuhr neben den Mercedes, hielt eine Schreckschusswaffe aus dem Fenster und gab mehrere Schüsse in Richtung der Insassen. Nachdem der Fahrer des Mercedes kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, verständigte er die Polizei und verfolgte den nun flüchtenden VW-Fahrer über die Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Ludwigshafen.

Der 20-jährige falsche Polizist fuhr durch Ludwigshafen und über die Kurt-Schumacher-Brücke zurück nach Mannheim. Hier konnte er von einer Polizeistreife der Polizei Ludwigshafen gestellt und festgenommen werden. In seinem Auto fanden die Polizisten neben der Schreckschusswaffe samt Munition auch einen Teleskopschlagstock.

Ein Alkohol- und Drogentest beim VW-Fahrer verlief ohne Befund. Er wurde zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Insassin im Mercedes erlitt durch die Schüsse ein Knalltrauma und ließ sich im Krankenhaus behandeln.

Gegen den VW-Fahrer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Verdachts der Amtsanmaßung ermittelt.