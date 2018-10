Von Anica Edinger

Mannheim. Es gibt diese Momente, da erstarrt die Halle vor Ehrfurcht. Zu überwältigend sind die Töne, die dieser 25-Jährige da von sich gibt. Zu wahr sind die Texte, die er geschrieben hat. Und zu schmerzhaft sind die Konsequenzen, die man eigentlich daraus ziehen müsste. Faber hat es geschafft. Er hat ganze Generationen - und doch vor allem die Jungen - in seinen Bann gezogen. Das zeigt sich auch am Freitagabend in der Alten Feuerwache. Das Konzert ist das letzte in Deutschland und das vorletzte der ganzen Tour - es ist ausverkauft, wie auch die restlichen auf Fabers den ganzen Sommer andauernden Reise. Und alle - wirklich alle - können jeden - wirklich jeden - Songtext des jungen Künstlers mitgrölen.

Faber: Das ist im echten Leben Julian Pollina, Sohn des italienischen Liedermachers Pippo Pollina, ein Schweizer mit italienischen Wurzeln, und wahrscheinlich das Beste, was die deutschsprachige Musikwelt aktuell zu bieten hat. Jahrelang streunte er auf Hochzeiten und Berghütten mit seiner Musik herum. Bis ihn 2013 Sophie Hunger mit auf Tournee nahm. Dann Kraftklub, dann AnnenMayKantereit. Im Sommer 2017 erschien sein Debütalbum "Sei ein Faber im Wind" - Platz 17 der deutschen Charts, in der Schweiz Platz 3. Kritiker feiern es. Ebenso wie seine Fans. Es ist eine Mischung aus Folk und Balkan, aus Klezmer, Pop, Disco und Polka. Zum Nachdenken. Zum Feiern. Zum Weinen. Es geht um Frauen, Flüchtlinge, um Gott und die Welt. Manchen ist es zu derb, wenn Faber von besorgten Bürgern singt, denen er es auch gleich besorgt.

Oder vom Jäger, der vom Reh, der Theke, die vom Bier, dem Winter, der vom Schnee - und der "Nutte", die nicht von ihm träumt. Doch man verzeiht es ihm schnell. Denn was er singt, ist ehrlich. Und irgendwie scheint es, als spräche er vielen aus der Seele. Er besingt die Wohlstandsgesellschaft ("Die einen ertrinken im Überfluss/Die anderen im Meer"), gescheiterte Beziehungen ("Einer von uns beiden war ein Arschloch/Und das warst du"), aber auch die ständige Suche nach echtem Glück der sogenannten Generation Y ("Vögel fliegen in den Sonnenuntergang hinein/Ich sag, ,Du, ich, wir zwei, für die Ewigkeit‘/Und du sagst, ,Ach Baby, du und dein Romantikscheiß/Es ist schön mit dir, doch es könnte schöner sein‘). Auch wenn viele junge Leute dabei nicht gut wegkommen: Wenn Faber es singt, hören wir es gern.

Denn seine Stimme geht unter die Haut. Sie scheint gezeichnet von Jahrzehnten extensiven Alkohol- und Zigarettenkonsums. Kraftvoll. Kantig. Würde man nicht hinschauen, man könnte denken, da singt irgendein 50-jähriger Rockstar. Doch da singt Faber. Und Faber ist eben nicht 50, sondern gerade einmal 25. Und wenn er von der Gitarre ablässt und sich mit den Händen durch sein braungelocktes Haar fährt, das nach nur wenigen Minuten Konzert schon schweißdurchtränkt ist, könnte man schwach werden. Nicht nur einmal rufen Mädels aus dem Publikum: "Faber, ich will ein Kind von dir."

So geht es offenbar auch seinem Keyboarder Goran Koc, mit dessen Band "Goran Koc y Vocalist Orkestar" Faber seine Tournee bestritt. Der streichelte den Sänger während einer Ballade zärtlich, zog ihm das Hemd aus, knutschte aber später mit einem anderen auf der Bühne. Überhaupt die Band: Auch wenn viele höchstwahrscheinlich wegen Faber da waren - Goran Koc, der Posaune spielende Schlagzeuger Tillmann Ostendarp, Janos Mijnssen an Cello und E-Bass und Max Kämmerling an Gitarre, Darbuka und Saxofon legten eine mitreißende Show hin. Ein bisschen komisch, irgendwie extravagant, aber in jedem Fall liebenswert.

"Das ist das letzte Mal, dass ihr uns heute seht für eine lange, lange Zeit", sagt Faber nach über eineinhalb Stunden eines epischen Konzerts. "Bis uns wieder etwas einfällt." Ob das jetzt ernst war oder Ironie? Man weiß es nie so richtig bei Faber. Hofft aber inständig auf Letzteres.