Von Manfred Ofer

Mannheim. Es gibt sie mittlerweile für fast alles. Apps, die man sich jederzeit bequem auf sein Smartphone laden kann und die einem im Alltag helfen können. Genau darum ging es auch Finn Prietzel (19), der während seines Studiums in Mannheim die App "Instant Aid" entwickelt hat. Dahinter verbirgt sich ein digitaler Erste-Hilfe-Assistent "für die Hosentasche", auf den der Nutzer in Notfällen zurückgreifen kann, um möglichst schnell zu helfen. Das klingt zunächst nicht wirklich neu, ist es in dieser Form aber sehr wohl. Davon ist der Initiator dieser App überzeugt.

"Die Idee kam mir durch einen Zufall", erzählt Prietzel. Und zwar in dem Augenblick, als er seinen Geldbeutel ausmistete und dabei auf ein paar vergilbte Kärtchen mit Notfallanleitungen stieß. "Die hatte ich bei einem Erste-Hilfe-Kurs mitgenommen." Der sei nun schon eine ganze Weile her, und auch sein Wissen über das Gelernte inzwischen recht verblasst. Der aus Erbach stammende junge Mann, der seit einem Jahr an der Dualen Hochschule in Mannheim an seinem Bachelor im Fach "Digitale Medien" feilt, sah Bedarf: "Wie viele Menschen waren wie ich seit ihrem Führerschein in keinem Erste-Hilfe-Kurs mehr?"

Es könnte doch hilfreich sein, solche Anleitungen für den Notfall in einer App zu verpacken, dachte sich Prietzel. Um die Kenntnisse aufzufrischen, die im Ernstfall Leben retten können. "Sein Handy hat schließlich jeder überall dabei", sagt er. Der Student machte sich auf die Suche nach einer Lösung. App-Design und die damit verbundene Entwicklungstätigkeit sind Schwerpunkte seines Studiums in Mannheim. Darüber hinaus ist Prietzel auch bei der Deutschen Bahn in Frankfurt mit der Entwicklung von Apps und Videos zur Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern beschäftigt.

Das geballte Know-how, das er sich dabei täglich aneignet, kam ihm bei der Arbeit an seiner Erste-Hilfe-App zugute. Eine erste Version auf Android brachte er im April vergangenen Jahres auf den Markt, doch damit gab er sich nicht zufrieden. "Schon als ich die Idee dazu hatte, habe ich großen Wert auf Feedback gelegt", erzählt er und erinnert sich an Gespräche im Freundeskreis und auf Social Media. Sie hätten ihn in seinem Ansinnen bestärkt. Bis Oktober 2020 konnte er noch einmal zusätzliche Rückmeldungen von Benutzern einholen, die in die Verbesserung der App eingeflossen sind.

Das jüngste Ergebnis seiner Bemühungen ist seit September auf dem Markt und kann sowohl über den Playstore als auch über den App-Store kostenlos heruntergeladen werden. Die aktualisierte App "Instant Aid" ist interaktiv mithilfe von Sprachbefehlen nutzbar, die über eine künstliche Intelligenz verarbeitet werden. Das funktioniert ähnlich wie beliebten Technologien wie "Alexa". In einer Notfallsituation hilft der aufgerufene Sprachassistent dem Nutzer dabei, die Lage richtig einzuordnen und stellt dabei auch Rückfragen. Zum Beispiel ob die Person, der man helfen möchte, noch atmet oder ob und wo sie Schmerzen hat. Die App geht so in Echtzeit und Schritt für Schritt mit dem Nutzer die Symptome durch und gibt dementsprechend Anweisungen für Sofortmaßnahmen.

Außerdem enthält die App auf einen Blick die Notrufnummern aller Länder, die sofort angewählt werden können. Es handelt sich sozusagen um eine Erste Hilfe für die Hosentasche. Inzwischen hat Prietzel auch ein Erste-Hilfe-Quiz hinzugefügt, mit dem man sich auf spielerische Art Wissen aneignen und prophylaktisch mit möglichen Notlagen vertraut machen kann. Anders als der Basis-Service der App ist das Quiz mit einem monatlich zu entrichtenden Betrag von 1,99 Euro in geringem Maße kostenpflichtig. Das Fragespiel basiert auf illustriert dargestellten Situationen, durch die man sich in einer freien Minute klicken kann. "Was würdest Du tun, wenn sich Opa während einer Familienfeier plötzlich an die Brust greift und über Schmerzen klagt?", heißt es dort beispielsweise. Geantwortet wird im Multiple-Choice-Verfahren.

Der junge Erfinder hat auch ein Glossar mit rund 300 medizinischen Fachbegriffen eingepflegt, die verständlich erklärt werden. Bestätigung für seine Arbeit erhält Prietzel durch die anhaltend positiven Rückmeldungen vonseiten der Anwender, die vor allem die Nutzerfreundlichkeit seiner App loben. Letztere gehöre zu den Aspekten, die seine Version von anderen Erste-Hilfe-Apps, etwa vom Roten Kreuz oder vom Arbeiter-Samariter-Bund, unterscheiden. "Dabei handelt es sich um vergleichsweise abgespeckte Varianten, die noch dazu sehr textlastig und wenig benutzerfreundlich sind", sagt Prietzel. Deshalb habe er sich von Anfang an bemüht, möglichst viele anschauliche Grafiken und kompakte Anleitungen zu verwenden.

Als Konkurrenz zu den anderen Anbietern möchte er sich dennoch nicht verstehen, sondern vielmehr zum Schließen einer Lücke beitragen. Sein Traum ist es, möglichst viele Menschen mit seiner App auszustatten und so flächendeckend für mehr Handlungssicherheit im Notfall zu sorgen. "Ich bin davon überzeugt, dass die App Leben retten kann", sagt Prietzel. Zumindest könne sie "bei dem einen oder anderen Alltagswehwehchen" für viele Menschen sehr hilfreich sein.

Info: Ein Image-Video über die "Instant Aid"-App ist unter folgendem Link verfügbar: www.youtube.com/watch?v=TLEIGPYj47A