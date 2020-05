Mannheim-Innenstadt. (pol/mare) Die Ermittlungsgruppe "Plankenkopf" hat weitere Beteiligte identifiziert. Das melden die Beamten.

In den frühen Morgenstunden des Freitages durchsuchte die Polizei in seiner elterlichen Wohnung das Zimmer eines 17-Jährigen, der im Verdacht steht, am Samstagabend im Bereich der Planken Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgefeuert zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler auch die Tatwaffe nebst der zugehörigen Munition.

Überdies konnten Feuerwerksböller bei ihm sichergestellt werden, die denen ähnlich sind, die am Samstag aus einer Gruppe heraus auf Beamte geworfen wurden. Gegen den Jugendlichen wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Außerdem erwartet auch ihn ein von der Stadt Mannheim ausgesprochenes Aufenthaltsverbot für bestimmte Bereiche der Mannheimer Innenstadt.

Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz war in den sozialen Medien eine kurze Videosequenz veröffentlicht worden, die zeigt, wie ein Polizeibeamter einen Jugendlichen überwältigt und am Boden festhält. Ein ebenfalls 17-Jähriger hatte dieses Video auf Instagram publik gemacht. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz ermittelt. Sein Smartphone und alle anderen von ihm genutzten elektronischen Geräte, mit denen er Zugang zum Internet hatte, wurden als Beweismittel sichergestellt.

Jugendschutz-Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim sind nach wie vor gemeinsam mit den Streetworkern der Stadt Mannheim zur gezielten Ansprache der zumeist jugendlichen und heranwachsenden Störer in der Innenstadt präsent. Die Deeskalation und frühzeitige Verhinderung von aggressiven Verhaltensweisen oder Regelverstößen steht eindeutig im Vordergrund. Wer aber die öffentliche Sicherheit und Ordnung stört oder sogar Straftaten begeht, den erwartet auch weiterhin ein konsequentes Vorgehen seitens der Polizei.

Update: Freitag, 15. Mai 2020, 16.47 Uhr

Die nach den Vorfällen vom vergangenen Wochenende eingeleitete Ermittlungsgruppe "Plankenkopf" vermeldet erste Ermittlungserfolge. Das teilt die Polizei mit.

Die Beamten haben zwischenzeitlich weitere Beteiligte identifiziert, die für die Tätlichkeiten gegen Beamte sowie die Flaschen- und Böllerwürfe verantwortlich waren. Es wurden insgesamt vierzehn Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem wird gegen die zwei Personen ermittelt, die im dringenden Verdacht stehen, öffentlich über die sozialen Medien zur Begehung von Straftaten aufgefordert zu haben.

Auch wurden durch die Stadt Mannheim, Fachbereich Sicherheit und Ordnung mittlerweile sieben Aufenthaltsverbote unter der Androhung von Zwangsgeldern in Höhe von bis zu 5000 Euro ausgesprochen. Die Betroffenen dürfen für die Dauer von drei Monaten weder die Planken noch das Wasserturmgelände und den Paradeplatz betreten.

Die ganze Woche über und auch am Wochenende ist die Polizei gemeinsam mit der Stadt Mannheim, unter anderem mit Streetworkern und Jugendschutzstreifen im Einsatz. Gegen Störer oder Straftäter im Sinne der Gesetze und Vorschriften wird weiterhin gemeinsam mit den Ordnungskräften der Stadt Mannheim gezielt und konsequent eingeschritten.

Update: Donnerstag, 14. Mai 2020, 17.20 Uhr

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Es sind unverstellte Szenen aus dem Polizeialltag, eingefangen von einer Handykamera. Ein schlaksiger Jugendlicher diskutiert auf den Mannheimer Planken mit zwei Beamtinnen. Eine Polizistin hebt die Hand – so, als ob sie sich bedroht fühlt. Dann geht alles ganz schnell. Ein bulliger Ordnungshüter prescht vor, zwingt den Heranwachsenden problemlos zu Boden und positioniert seine Beine auf dessen Brust. Er droht dem Unterlegenen: "Spring noch einmal einer Kollegin in den Rücken, dann setzt es was." Was vorgefallen war, ist auf dem Videoclip nicht zu sehen.

Körperlich hat der Polizist alles unter Kontrolle. Doch als ihn der Jugendliche als "Hurensohn" beschimpft und der Handyfilmer ruft "Der hat doch nichts gemacht", verliert der Ordnungshüter die Fassung und vergreift sich seinerseits im Ton. "Du Spasti", herrscht der Beamte den Umstehenden an. Ein weiterer Polizist geht auf den Filmer zu. Abrupt endet an dieser Stelle die 25-sekündige Aufnahme, die sich über Twitter wie ein Lauffeuer verbreitet hat.

Der Vorfall hat sich am Freitagabend ereignet. Am sogenannten Plankenkopf bekam es die Polizei bei einer Corona-Streife mit 150 jungen Leuten, überwiegend Migranten, zu tun, die gegen die bestehenden Abstandsregeln verstießen. Etwa 24 Stunden später versammelten sich dort gar 250 Heranwachsende. Bei den Auseinandersetzungen gab ein Unbekannter Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab, wurden Beamte mit Böllern und ein Polizeiauto mit einer Glasflasche beworfen. Mehrere Ordnungshüter und Mitarbeiter des städtischen Sicherheitsdiensts zogen sich leichte Verletzungen zu. Gegen bislang sechs Jugendliche laufen Ermittlungen. Einer von ihnen sei sowohl am Samstag als auch am Sonntag festgenommen worden, sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage.

"Viel versprechende" Hinweise

In der Regel seien es bei Vorfällen dieser Art nur wenige Jugendliche, die eine tätliche Auseinandersetzung mit den Beamten suchten und Festnahmen als eine Art "Anerkennung" empfänden. Die Mehrheit der Gruppe solidarisiere sich mit den Angreifern. Generell könnten gruppendynamische Prozesse, so Schätzle, schnell in Aggression umschlagen.

Inzwischen hat im Polizeipräsidium die neunköpfige Ermittlungsgruppe "Plankenkopf" unter Leitung des Hauses des Jugendrechts ihre Arbeit aufgenommen. Um die Geschehnisse am Wochenende aufzuklären, würden auch Datenanalysten für Recherchen in den Sozialen Medien und Jugendsachbearbeiter aus Ludwigshafen mit einbezogen. Denn nach ersten Erkenntnissen sollen sich auch Jugendliche aus der Mannheimer Nachbarstadt zum "Plankenkopf" gegenüber des Wahrzeichens aufgemacht und an den Tumulten beteiligt gewesen sein.

Indes sind laut Schätzle mehrere "viel versprechende" Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen. Sie beziehen sich auf eine Person, die die Schüsse aus der Schreckschusspistole abgegeben haben soll. Daneben wird auch das Vorgehen des gefilmten Beamten aufgearbeitet. "Wobei wir hier noch ganz am Anfang stehen", so Schätzle. Vor allem würden die Beamten gerne das gesamte Video und nicht nur einen Ausschnitt sehen, um ein Gesamtbild zu bekommen.

Stadtsprecher Ralf Walther verneinte die Frage, ob sich der "Plankenkopf" zu einem sozialen Brennpunkt oder "Hotspot" für Jugendliche entwickle. Im Rathaus befürchtet man auch keinen Imageschaden oder dass die Tumulte künftig Gäste vom Shoppen auf der Einkaufsmeile abhalten könnten. Auch habe man sich vor längerer Zeit dem "Müllproblem" am Plankenkopf angenommen und es gelöst.

Die Stadt reagiere "sehr intensiv" und in enger Abstimmung auf die Vorkommnisse. "Jedoch nicht ordnungsrechtlich", wie Walther sagte, "sondern durch direkte Ansprache". Dazu werde kurzfristig ein Team aus Mitarbeitern des Bereichs "Jugendarbeit mobil" und aus dem Haus des Jugendrechts gebildet, das vor Ort verstärkt auf die Jugendlichen zugehe. "Falls nötig, werden auch Aufenthaltsverbote ausgesprochen", sagte der Stadtsprecher.

Update: Montag, 11. Mai 2020, 20 Uhr

Eskalierte Corona-Kontrollen - Ermittlungsgruppe eingerichtet

Mannheim. (pol/mün) Nach den eskalierten Corona-Kontrollen am Mannheimer "Plankenkopf" wurde jetzt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Diese ist zwar beim Polizeipräsidium angesiedelt, wird aber vom "Haus des Jugendrechts" geleitet. Neun Ermittler sollen unter anderem die Meldungen und Videos aus den sozialen Medien analysieren. Es werden auch noch Zeugen und Videoaufnahmen zu den Vorfällen am Freitag und Samstag gesucht, vor allem wegen der Schüsse aus einer Schreckschusspistole. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder per E-Mail an mannheim.pp.eg-plankenkopf@polizei.bwl.de entgegen.

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend kam es am "Plankenkopf" in der Innenstadt zu Treffen von Jugendlichen aus Mannheim und Ludwigshafen. Nach Darstellung der Polizei sollen einzelne Gruppen aggressiv gegen über einschreitenden Polizeibeamten gewesen sein. Es habe tätliche Angriffe, Böllerwürfe oder Schüsse aus einer Schreckschusspistole gegeben. Insgesamt sechs Tatverdächtige im jugendlichen Alter wurden bereits vorläufig festgenommen.

Update: Montag, 11. Mai 2020, 14:37 Uhr

Mannheim (pol/rl) Zu zwei Großeinsätzen der Polizei kam es am Wochenende bei Corona-Kontrollen am Plankenkopf. Jeweils am Freitag- und Samstagabend waren 20 beziehungsweise 30 Streifenwagen im Einsatz, nachdem sich dort 150 und 250 Menschen versammelt hatten. Dabei kam es auch zu Angriffen auf die Polizei.

Zunächst hatten sich am Freitag gegen 17.30 Uhr rund 150 Personen junger Leute vor Ort getroffen. Als die erste Streife eintraf, standen diese in Gruppen von 3 bis 5 Personen beieinander.

Als die Beamten die Gruppen auf die Corona-Vorschriften hingewiesen, reagierten drei Personen besonders uneinsichtig. Als sie ihre Personalausweise zeigen sollten, griffen ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger die Polizeibeamten an. Die Polizisten konnten den Angriff abwehren und nahmen die beiden fest.

Dadurch kam es laut Polizeibericht zu einem Solidarisierungseffekt anderer Jugendlicher mit den Festgenommenen. Weil die Stimmung immer aggressiver wurde, riefen die Beamten Verstärkung. Am Ende waren insgesamt 20 Streifenwagen am Plankenkopf im Einsatz.

Dabei kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Aus einer Gruppe heraus warf ein 17-Jähriger eine Glasflasche auf einen Streifenwagen. Dabei zerbrach die Seitenscheibe und der im Wagen sitzende Beamte wurde von den Glassplittern leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Danach lösten sich die Gruppen auf und die Lage entspannte sich.

Die drei festgenommenen Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung. Sie wurden später ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz zwei Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter der Polizeibehörde Mannheim leicht verletzt. Sie konnten aber alle ihren Dienst fortsetzen.

Am Samstagabend kam es dann gegen 18.30 Uhr wieder zu einem Großeinsatz. Diesmal waren rund 30 Streifenwagen am Plankenkopf im Einsatz. Wieder ging es um Verstöße gegen die Corona-Verordnungen. Diesmal hatten sich zwischenzeitlich bis zu 250 Personen versammelt, davon etwa 30 bis 50 Jugendliche und Heranwachsende, die eng beieinander standen und damit gegen das Kontaktverbot und die Abstandsregeln verstießen.

Wie bereits am Freitag forderten die ersten Streifenwagenbesatzungen die Gruppen auf, die Corona-Verordnungen einzuhalten und Abstand zu halten. Daraufhin warfen drei Jugendliche aus einer Gruppe heraus Böller auf die Beamten. Dabei erlitten zwei Polizisten Knalltraumata, konnten aber ihren Dienst bis zum Ende fortsetzen. Die Tatverdächtigen im Alter von 13, 16 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Einzelne Kleingruppen hatten zwischenzeitlich den Plankenkopf verlassen und zogen über die Planken und die "Fressgasse" in Richtung Paradeplatz. Währenddessen wurden weitere Streifenwagenbesatzungen nach und nach in die Innenstadt beordert.

Auf dem Weg dorthin feuerte eine Person vor einem Juweliergeschäft in der "Fressgasse" kurz vor der "Breiten Straße" mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Die Munitionshülsen wurden später sichergestellt.

Während des drei Stunden dauernden Einsatzes erteilten die Streifenbeamten allen an Ansammlungen beteiligten Personen Platzverweise, die sie zum Teil nach einigem Zögern befolgten. Gegen 21.30 Uhr hatte sich die Situation in der Innenstadt normalisiert.

Neben Beamten der Mannheimer Polizeireviere, waren auch Beamte umliegender Reviere, der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei sowie städtische Mitarbeiter des Ordnungsdienstes im Einsatz.

Am Sonntag kündigte das Polizeipräsidium Mannheim Konsequenzen an: Ab sofort sollen die Jugendschutzstreifen unter Einbindung von Streetworkern und Jugendsozialarbeitern in der Innenstadt intensiviert werden. Dabei sollen die Streifen besonders an bekannten Treffpunkten Jugendlicher und Heranwachsender unterwegs sein.

"Gegen identifizierte Straftäter und aggressive Störer gehen wir gemeinsam und konsequent vor", hieß es in einer Mitteilung. "Bußgeldbescheide, Platzverweise und in letzter Konsequenz auch Gewahrsamnahmen sind die Instrumente, um nachhaltig auch Gefahren für Passanten und Unbeteiligte abzuwehren und Sachschäden sowie sonstige Beeinträchtigen zu verhindern. Auch Aufenthaltsverbote und in der Folge das Androhung von Zwangsgeldern fließen in die Überlegungen zur Befriedung der Situation mit ein. Gegen einzelne festgestellte Täter werden Aufenthaltsverbote allerdings direkt verhängt."

Info: Im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz am Freitagabend kursiert laut Polizeibericht in den "Sozialen Medien" eine kurze Videosequenz. Darin sei zu sehen, wie ein Beamter einen Jugendlichen überwältigt und am Boden festhält. Um den genauen Hergang bewerten zu können, werden Personen, die das ungekürzte Video haben gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Mannheim unter der 0621/174-0 in Verbindung zu setzen oder das Video per E-Mail an mannheim.pp@polizei.bwl.de zu schicken. Wer mitbekommen hat, wer am Samstagabend die Schüsse aus der Schreckschusspistole abgefeuert hat, kann sich ebenfalls unter der 0621/174-0 bei der Polizei melden.