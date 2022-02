Von Volker Endres

Mannheim. So lange musste sich noch keiner seiner Vorgänger gedulden. Wenn der Mediziner Marcus Fähnle am Sonntag zum 51. Mannheimer Bloomaul ernannt wird, liegt hinter ihm ein Jahr Wartezeit. Für das Auswahlkomitee lag die Wahl des 54-Jährigen schon im Dezember 2020 auf der Hand: "Man kommt nicht um ihn herum", erklärte Achim Weitzel für das dreiköpfige Bloomaul-Gremium, zu dem noch Bert Siegelmann und Markus Haas gehören.

"President Elect" – gewählter Präsident, so lautet in den USA der Titel eines gewählten Kandidaten, während der Amtsinhaber weiterhin die Geschäfte führt. "Bloomaul Elect" konnte sich seit dem vergangenen Februar Marcus Fähnle nennen, denn obwohl er bereits im vergangenen Februar vom Auswahlkomitee vorgestellt worden war, fehlte pandemiebedingt noch die offizielle Erhebung in den Kreis der inoffiziellen Mannheimer Ehrenbürger. Die folgt nun wie in alten Zeiten am Fasnachtssonntag, 27. Februar, im Rahmen der Festlichen Operettengala im Großen Haus des Nationaltheaters, vor voraussichtlich 500 zugelassenen Besuchern.

Mit der Auswahl des Allgemeinmediziners, der außerdem Zusatzausbildungen in Palliativ-, Notfall- und Sportmedizin, sowie in Naturheilverfahren mitbringt, hat das Auswahlgremium einmal mehr den Blick in die Tiefe bewiesen. So wie bei Fähnles Vorgänger, dem Opernsänger Joachim Goltz, ist der Neckarauer Hausarzt möglicherweise trotz seines Engagements als Vorstand der Frank-Herrmann-Stiftung für psychisch erkrankte Menschen inklusive Stiftungshaus und jährlichem Benefizkonzert, nicht in allen Teilen der Bevölkerung bekannt. Aber auch und gerade dieses Engagement gelte es zu würdigen. "Er tut viel für die Menschen. Nicht nur in Neckarau, sondern in ganz Mannheim", so Weitzel. Sinnbildlich dafür stehen die Praxisräume am Neckarauer Marktplatz: Dort hängt auf der einen Seite ein historisches Bild des Stadtteils im Süden, als Gegenpol an der anderen Stirnseite der Blick auf Mannheim.

Für den Neckarauer kam die Auszeichnung vollkommen überraschend. So überraschend sogar, dass ein verwunderter Bert Siegelmann nachhaken musste: "Sie freuen sich ja gar nicht!", als Fähnle gemeinsam mit dem Auswahlgremium am Esstisch saß. In gewohnter Geheimniskrämerei habe Marcus Fähnle den Mediziner Achim Weitzel lediglich abholen wollen, wurde dann aber hereingebeten, als sich Siegelmann und Haas dazugesellten. "Ich kannte die beiden anderen gar nicht und dachte, es geht darum, dass ich eins der Ehrenämter von Professor Weitzel übernehmen sollte", erzählte der 53-Jährige schmunzelnd. "Dass ich Bloomaul werden könnte, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm." Als sich das Missverständnis aufgelöst hatte, habe er sich aber gefreut.

Immerhin hatten die Bloomaul-Finder auch ein wenig Glück, dass der Mediziner für Mannheim erhalten blieb. "Ich wäre gern zur See gefahren", bekannte Fähnle. In die Tat hat er die sechs Jahre lang jeweils über mehrere Wochen im Jahr als Schiffsarzt auf dem Segelschiff "Alexander von Humboldt" – auch Landratten eventuell als "das Schiff mit den grünen Segeln aus einer Bierwerbung" bekannt. Die Liebe zu seiner heutigen Ehefrau Michaela habe das ursprünglich angestrebte Kapitänspatent aber früh verhindert, so das neue Bloomaul, das sich nun lieber dem Medizinstudium widmete.

Der Bloomaul-Orden selbst ist eine 500 Gramm schwere Bronzeplastik des Blumenpeter. Er wurde im Jahr 1970 zunächst als "Orden mit Augenzwinkern" erdacht, zeichnet aber heute hohes bürgerschaftliches Engagement und Bekenntnis zu Mannheim aus. Zu den Trägern gehören unter anderem Sepp Herberger, Joy Fleming und Bülent Ceylan, aber auch Stadtarchivar Ulrich Nieß, Eiskonditor Dario Fontanella oder Pfarrerin Ilka Sobottke für ihr Engagement im Rahmen der Vesperkirche.