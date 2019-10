Der Hauptstandort der DHBW Mannheim befindet sich in Neuostheim in der Coblitzallee. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) verbindet ein wissenschaftliches Hochschulstudium mit Berufserfahrung. Mannheim ist der zweitgrößte Standort im Land und bietet zahlreiche Studiengänge in den Bereichen Technik sowie Wirtschaft und Gesundheit. Im Jahresgespräch gaben Rektor Georg Nagler sowie die Prorektoren Jörg Baumgart und Andreas Föhrenbach einen Überblick über die Studierendenzahlen, Lehre, Forschung und den geplanten Neubau des Technicums I.

> Studierende: Derzeit sind circa 6100 Studierende an der DHBW in Mannheim eingeschrieben. Über 2300 Erstsemester in den Bereichen Wirtschaft, Technik und IT haben im aktuellen Wintersemester ihre akademische Laufbahn begonnen. Dem stehen 1800 Absolventen gegenüber. "Damit haben wir ein leichtes Wachstum bei den Erstsemestern", sagt Rektor Georg Nagler. "In der Technik haben wir sogar ein Plus von acht Prozent." Als Partner fungieren circa 2000 Unternehmen aus ganz Deutschland. Die Studierenden sind abwechselnd drei Monate an der DHBW und drei Monate im Unternehmen, bei dem sie angestellt sind.

> Lehre: Die Digitalisierung ist ein zentrales Thema, das Einzug in nahezu alle Bereiche hält. Deshalb müsse man Studiengänge entsprechend ausrichten und neue Studiengänge anbieten, um der Nachfrage der Partnerunternehmen dahingehend gerecht zu werden, erklärte Jörg Baumgart. Bereits 2018 hat die DHBW die Studiengänge Data Science (Datenwissenschaft), E-Health (Informations- und Kommunikationstechnologien für das Gesundheitswesen) und E-Government (elektronische Verwaltung) eingerichtet. Dieses Semester geht die DHBW mit den neuen Studienangeboten Digital Business Management (Digitales Unternehmensmanagement), Integrated Engeneering (interdisziplinäres Technikstudium) und Cyber Security (Netzsicherheit) an den Start. Gerade letztgenannte Studienrichtung werde für die deutsche Wirtschaft zunehmend wichtiger, um vor Angriffen aus dem Netz gerüstet zu sein, so Nagler. Bei der Digitalisierung dürfe Deutschland sich nicht abhängen lassen. "Davon hängt die Zukunft der Industriegesellschaft ab", betonte der Rektor. Neue Studienrichtungen wie Digital Finance Management (Digitales Finanzmanagement) oder Digital Commerce Management (Digitales Handelsmanagement) werden erarbeitet.

> Forschung: Neben der Lehre entwickelt sich auch die Forschung stetig weiter. Dem Prinzip der Dualität entsprechend ist sie anwendungs- und transferorientiert. Auch dabei wird mit den dualen Partnern kooperiert. Aktuelle Projekte gibt es unter anderem in den Gebieten Digitalisierung, neue Antriebstechnologien - zum Beispiel im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen - oder auch dem Maschinenbau.

> Service: Circa 20 Prozent der Studierenden verlassen ihren Studiengang, entweder, weil sie in ein anderes Fach wechseln, oder weil sie den Anforderungen nicht gerecht werden können. Um diese Quote zu reduzieren, wollen die DHBW Standorte Mannheim und Heilbronn ein Coaching-Konzept erarbeiten. "Wir haben uns bisher nicht in den Auswahlprozess der Firmen eingemischt", erklärte Georg Nagel. Aber man wolle helfen, die passenden Kandidaten auszuwählen. Manche Bewerber seien sich nicht ganz im Klaren darüber, was in einem bestimmten Studium auf sie zukommt oder haben falsche Vorstellungen. Die gelte es auszuräumen. 2018 wurde bereits ein Duales Vorbereitungsstudium (DuVo) eingeführt. Dabei werden den Studierenden fehlende Kenntnisse, beispielsweise in Mathematik, vermittelt. Im Rahmen einer hochschulübergreifenden Kooperation dürfen die Studierenden der DHBW nun die Bibliotheken der Hochschule Mannheim und die Universitätsbibliotheken nutzen.

> Neubau Technicum I: Die vom Finanzministerium beauftragte Machbarkeitsstudie gibt grünes Licht für den 6000 Quadratmeter großen Erweiterungsbau Technicum I am Campus in der Coblitzallee in Neuostheim. Wenn alles planmäßig läuft, sollen dort ab 2025 technische Studiengänge einziehen. Derzeit sind die Technik-Studierenden am Außenstandort Käfertaler Straße untergebracht. Mit dem Technicum I komme man dem Wunsch nach einem zentralen Campus näher, erläuterte Nagler. Er rechnet damit, dass das Projekt in den Landeshaushalt 2020/2021 aufgenommen wird. Später soll der Bau des Technicums II den Standort in Eppelheim ersetzen.