Mannheim-Neuostheim. (pol/mün) Die Besatzung eines Rettungshubschraubers traute am Mittwochmittag wahrscheinlich ihren Augen nicht. Ihr Heli befand sich gerade im Landeanflug auf den Mannheimer Flughafen in Neuostheim. Dabei entdeckten sie eine Drohne, die ihnen gefährlich nahe kam. Laut Polizeibericht soll sie nur noch drei bis vier Meter vom Rettungshubschrauber entfernt gewesen sein. Ein Rettungsassistent konnte sogar Hersteller und Modell der Drohne lesen, weil sie so dicht herankam.

Eine sofortige Fahndung mit mehreren Polizeistreifen im Umfeld des Flughafens ergab keinen Hinweis auf den Piloten der Drohne.

Der Polizeiposten Flughafen beim Polizeirevier MA-Oststadt ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr, sowie wegen mehrerer Verstöße gegen luftfahrtrechtliche Vorschriften.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer melden.

Die Polizei hat folgende Hinweise an Drohnenbesitzer:

Der Betrieb von Drohnen im Umkreis von 1,5 Kilometern rund um Flugplätze und Flughäfen ist untersagt.



Zur Inbetriebnahme von Drohnen ist eine spezielle Haftpflichtversicherung notwendig.

Für Drohnen mit einem Abluggewicht von mehr als 250 Gramm besteht eine Kennzeichnungspflicht

Weitere Infos uns http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LR/151108-drohnen.html

Von der Deutschen Flugsicherung wird für Mobiltelefone eine kostenlose Drohnen-App zur Verfügung gestellt. Auch hier finden Drohnenpiloten weitergehende Infomationen zum Thema. Insbesondere ist hier interaktives Kartenmaterial hinterlegt, aus dem zu entnehmen ist, an welchen Örtlichkeiten ein Aufstieg von Drohnen möglich und zulässig ist. Die App kann über die entsprechenden App-Stores für iOS und Android heruntergeladen werden.