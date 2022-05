Von Marco Partner

Mannheim. Jedes Jahrzehnt hat seine Modedrogen: Marihuana in den späten 1960er-Jahren, Heroin in den Siebzigern, Kokain in den Achtzigern sowie Ecstasy und Amphetamine in den Neunzigern und 2000er-Jahren. Das Problem: Ein Suchtmittel ersetzt nicht ein anderes, vielmehr wird die Bandbreite einfach nur erweitert. 1972 wurde in Mannheim der Drogenverein gegründet – und ging offen auf ein bis dato eher unbekanntes und stark tabuisiertes Jugendphänomen zu – mit einem kleinen Team, ohne Handbuch oder ausgeklügeltem Behandlungskonzept. 50 Jahre später zählt man zu den größten Beratungseinrichtungen im Land. Und hat nicht nur Drogenabhängige, sondern auch ein stückweit die Gesellschaft therapiert.

Wolf Preißner hatte erst ein Jahr als Bewährungshelfer in Mannheim gearbeitet, als er im Herbst 1972 zum frisch gegründeten Drogenverein stieß. "Viele meiner Probanden waren damals in der Szene unterwegs", sagt der heute 78-Jährige. Vor allem am Wasserturm versammelten sich oft bis zu 50 kiffende Jugendliche. "Die Drogenwelle schwappte Ende der Sechziger aus den USA und den Niederlanden herüber. Und wir versuchten, uns um die jungen Menschen zu kümmern", erklärt Preißner. "Wir", das waren zu Beginn nur drei Mitarbeiter, die von der Stadt und der evangelischen Kirche bezahlt wurden.

Eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und Schulabbrüche, aber auch ein freizügigeres Jugendbewusstsein sorgten zum Anstieg des Konsums von Haschisch, dem Harz der Cannabispflanze. Nicht Ämter sollten sich von oben herab dem Phänomen nähern, stattdessen wurde in der Herzogenriedstraße, also direkt beim Gefängnis, die erste Anlaufstelle für einen möglichen Ausstieg geschaffen.

Doch kaum gegründet, rollte ein viel größeres Problem auf den kleinen Verein zu: Heroin, das eine ganz andere Szene und Abhängigkeit nach sich zog. Mit Prostitution, Kriminalität und Drogentoten. In der Diffenéstraße im Luzenberg wurde eine therapeutische Wohngemeinschaft gegründet. Man arbeitete mit Fachkliniken zusammen, gründete mit der Polizei und dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) 1985 einen Runden Tisch und versuchte, prophylaktisch in Schulen und Jugendfreizeithäusern Aufklärungsarbeit zu leisten.

Die Hotspots der Fixerszene bildeten in den Siebzigern und Achtzigern die Bars in den K- und J-Quadraten. Deshalb schlug man auch 1986 im K 3-Quadrat sein Quartier auf und zählte mit neun Vollzeitbeschäftigten so viele Mitarbeiter wie keine andere Drogeneinrichtung in Baden-Württemberg. In den 90er- und 2000er-Jahren verlagerte sich die Heroinszene in den Jungbusch, auf die Schönau – weil dort der "Stoff" aus Frankfurt verteilt wurde – sowie in die R-, S- und U-Quadrate.

30 bis 40 Drogentote zählte man zur Jahrtausendwende, nicht nur aufgrund einer Überdosis des braunen Stoffs, sondern auch aufgrund des intravenösen Konsums hoch dosierter Schmerztabletten. "Zu Beginn war unser Ansatz, dass jeder clean werden muss, also drogenfrei lebt", sagt Preißner über den eigenen Lernprozess. Davon ist man mit den Dekaden abgerückt und hat ohnehin den Blick geweitet. Auch die Angehörigen finden Beratung, mit "Hilf.Kids" werden die Kinder von Rauschgiftsüchtigen begleitet.

"Wir haben auch versucht, der Dämonisierung in der Gesellschaft etwas entgegenzuhalten", sagt Preißner. "Drogengebraucher besitzen ebenso wie alle anderen Menschen ein Recht auf Würde. Sie brauchen es nicht erst durch abstinentes und angepasstes Verhalten zu erwerben", heißt es 1989 in der Gründungserklärung von "jes", einer Drogenselbsthilfe von Junkies, ehemaligen Fixern und Substituierenden.

"Es war damals eine gewisse gesellschaftliche Hilflosigkeit vorhanden. Die Gründerzeit der Drogenvereine war auch ein Experimentieren, es kam sehr auf die Persönlichkeiten an", sagt Philip Gerber, der seit 1997 beim Drogenverein arbeitet und die Geschäftsführung inne hat. 29 feste Mitarbeiter zählt man heute und verfügt über einen Etat von rund zwei Millionen Euro. "Es ist natürlich alles professioneller geworden", sagt Gerber – und spricht von psychosozialen Begleitbetreuungen.

Die Probleme auf der Straße aber sind nicht weniger geworden. 1400 Menschen nehmen in Mannheim derzeit die Beratung wahr. Darunter sind 650 Opiatklienten – also Ex-Heroinabhängige, die teilweise schon über 20 Jahre betreut werden –, 300 Cannabinoid-Konsumenten, 90 Kokainisten und 80 Amphetaminkonsumenten. Die Corona-Pandemie habe den Drogenkonsum nicht geschmälert. Im Gegenteil wurde manche Therapie mit Aussicht auf Erfolg durch Lockdown und Co. zunichte gemacht. "In dieser Zeit wurde wieder auf präferierte Konsummittel zurückgegriffen", sagt Gerber, und weiß, dass jedes Jahrzehnt auch wieder neue Modedrogen und Herausforderungen mit sich bringen wird.