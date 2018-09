Von Jan Millenet

Mannheim. Die Mannheimer Diakonie steckte viele Hoffnungen in ihre Doppelspitze, die mit dem kaufmännischen Direktor Helmut Bühler und dem geschäftsführenden Direktor Pfarrer Matthias Weber erst im Januar 2017 ihren Dienst aufnahm. Doch dann kam alles anders. Es rumpelte zwischen den beiden. Und die Doppelspitze pulverisierte sich förmlich.

Nun stehe die Diakonie vor einem Neuanfang, wie der Dekan der evangelischen Kirche Mannheim, Ralph Hartmann, und Ralph Waibel, der frisch gebackene Aufsichtsratsvorsitzende des Diakonischen Werks Mannheim, bei einer Pressekonferenz verkündeten. "Es hat Differenzen gegeben, sowohl auf sachlicher als auch auf zwischenmenschlicher Ebene", erklärte Dekan Hartmann, ohne genauer auf die Schwierigkeiten einzugehen, die Weber und Bühler miteinander hatten. Man müsse bedenken, dass es sich um Menschen handele. Da könne es durchaus vorkommen, dass es "mal nicht passt", signalisierte Hartmann. Immerhin arbeiteten die beiden in einem eheähnlichen Verhältnis miteinander. Doch auch mediatorische Einwirkung hat nichts geholfen.

Während Helmut Bühlers Abdanken für die Mannheimer Diakonie überraschend kam - er hat inzwischen sogar schon einen neuen Job bei einem diakonischen Träger in Stuttgart -, war Pfarrer Webers Rückzug abzusehen, weil dieser gemeinsam abgewogen wurde. "Uns war bewusst, dass sein Verbleib mit deutlichen Belastung versehen wäre", so Hartmann. Bühler hingegen teilte seinen Entschluss, die Mannheimer Diakonie zu verlassen, im August mit. "Dafür haben wir Verständnis", so der Dekan. "Denn das bedeutet für ihn einen Karriereschritt. Es ist ein Angebot, das man nicht immer bekommt." Die Differenzen in der Doppelspitze hätten ihm die Entscheidung wohl zusätzlich noch leichter gemacht.

Dabei sah es eigentlich vor Kurzem gar nicht so schlecht aus. "Wir hatten Anfang des Jahres noch eine Phase, in der wir dachten, dass es jetzt geschafft sei", erklärte Hartmann. Es habe zahlreiche Gespräche gegeben und die Hoffnung schimmerte auf: "Jetzt herrscht Klarheit in der Beziehung der beiden", wie der Dekan erläuterte. Das böse Erwachen kam jedoch im Anschluss, als unter anderem Haushaltsberatungen und andere Prozesse anstanden. Der Schuh drückte laut Hartmann weiterhin. "In der Sommerpause haben wir uns dann sortiert", so der Dekan weiter. Doch letztendlich schwappten die Differenzen auf das Umfeld über, was letztendlich auch Pfarrer Weber klar erkannt habe und dies zum Anlass für seinen Rücktritt nahm. "Er möchte damit den Weg für einen Neuanfang frei machen", sagte Hartmann. Deshalb habe er höchsten Respekt vor Webers Entscheidung.

Nun startet die Neugestaltung. Und die soll laut Hartmann und Waibel nicht über den Zaun gebrochen, sondern durchdacht sein. "Eine gute Lösung muss her", sagte Hartmann. Vor allem sollen die rund 230 Mitarbeiter der Mannheimer Diakonie diese Lösung mittragen. Ein erster Schritt ist eine Mitarbeiterversammlung am 27. September. "Wir wollen die Stimmungen im Haus aufgreifen und mit in die Entscheidung aufnehmen", so Ralph Waibel. "Wir hoffen, dass wir Mitte November entscheidungsreif sind", fügte er hinzu. Ob es wieder eine Doppelspitze werden soll und wer an sich in Frage käme, dazu konnten oder wollten sich die beiden noch nicht äußern. "Wir bitten um Zeit für diesen Denkprozess", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende. Vor allem würden jetzt noch viele Gespräche und Diskussionen anstehen.

Bis zum personellen Neuanfang stehen Helmut Bühler und Matthias Weber noch in ihrer Verantwortung. "Beide haben dies zugesichert. Denn die Diakonie soll handlungsfähig bleiben", so Waibel. Doch der angestrebte Neuanfang läuft nicht ohne einen gewissen Druck ab, auch wenn laut Hartmann "einige erfahrene Mitarbeiter zur Verfügung stehen". Denn, wie ebenfalls der Dekan formulierte: "Die Lösung, die jetzt kommt, muss sitzen!"