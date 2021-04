Von Wolf H. Goldschmitt und Alexander Albrecht

Mannheim. Ein edles Fünf-Sterne-Luxus-Hotel hätte es einmal werden sollen, doch die vollmundige Ankündigung erweist sich als leeres Versprechen. Seit sechs Jahren begrüßt eine unansehnliche Bauruine die Besucher Mannheims, die von der Autobahn in die City fahren. Dabei hat das ehemalige Bürogebäude der Elektronikfirma BBC-York einen Besitzer. Eine aserbaidschanische Projektentwicklungsgesellschaft hat es von dem Mannheimer Bauunternehmer Egon Scheuermann mit der Ankündigung gekauft, dort für 30 Millionen Euro eine Nobelherberge hochzuziehen.

Heute pfeift der Wind durch die leeren Etagen, und Unkraut wuchert über das entkernte Hochhaus in bester Lage. Der Eigentümer, die "Sapphire Property Development GmbH, Mannheim", ist zwar im Handelsregister eingetragen, aber selbst für das Rathaus nicht erreichbar. Doch wie kommt es, dass finanzkräftige Unternehmer aus dem autoritär regierten und wegen ethnischer "Säuberungen" kritisierten Kaukasusstaat ausgerechnet in der Kurpfalz ein Bürogebäude kaufen?

Gerüchten zufolge könnte der nach seiner Masken-Provisions-Affäre von allen Ämtern zurückgetretene CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel in den Deal eingebunden gewesen sein. Dessen Privatfirma ist eine Projektentwicklungsgesellschaft. Scheuermann und er kennen sich aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der CDU. Beide sind zudem "Senatoren" des Fasnachtsvereins "Spargelstecher".

Egon Scheuermann teilte auf Anfrage mit, dass er zu diesem Thema nichts sagen wolle. Nikolas Löbel ist seit seinem Rücktritt nicht erreichbar. Während seiner Politikkarriere agierte er immer wieder als Förderer der deutsch-aserbaidschanischen Beziehungen.

Einen ersten Akzent setzte Löbel im November 2012 als damaliger Landeschef der Jungen Union (JU). Für den Parteitag der Nachwuchsorganisation in Sinsheim hatte der umtriebige Senkrechtstarter ein staatlich finanziertes Studentennetzwerk aus Aserbaidschan als Sponsor gewonnen. Es hagelte Proteste von Menschenrechtsorganisationen und Parteikollegen. Löbels Konkurrentin um den Vorsitz, Maria-Lena Weiss, ächzte: "Team ist nicht die Abkürzung für ,Toll, einer allein macht’s’." Schließlich verzichtete der JU-Vorsitzende auf die 2000-Euro-Spende.

Bis zu seinem Rücktritt stand Löbel unter dem Verdacht, Lobbyarbeit für Aserbaidschan gemacht zu haben, ebenso der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen. Der räumte gegenüber der RNZ Kontakte in den Kaukasus ein, wies aber Korruptionsvorwürfe scharf zurück. "Ich habe nie Geld oder andere Zuwendungen von dem Land Aserbaidschan und/oder Organisationen des Landes erhalten", erklärte er. Anders sieht es bei einem dritten Unionsabgeordneten aus. Axel Fischer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land soll gegen Geld und andere Gegenleistungen in Deutschland Stimmung für das Regime um den diktatorischen Präsidenten Ilham Aliyev gemacht haben. Das Bundeskriminalamt ermittelt.

Die hässliche Bauruine am Einfallstor zur Quadratestadt scheint auf lange Sicht ein Problem für Mannheim zu bleiben. Die Verwaltung hat die Genehmigung für den Umbau zu einem Hotel bereits 2015 erteilt und 2018 um drei Jahre verlängert. Die nächste Frist läuft am 23. September dieses Jahres ab. "Und so wie es aussieht, müssten wir auch einer weiteren Verlängerung um drei Jahre zustimmen", sagt Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) der RNZ. Er verspricht, dass bei der Baugenehmigung genau hingeschaut werde, dämpfte jedoch allzu hohe Erwartungen. "Nur weil das Gebäude nicht genutzt wird, ist noch lange keine Enteignung oder ein Vorkauf möglich", so Eisenhauer. Und: "Bislang gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, dass die Kommune handeln darf, weil das Objekt aus stadtplanerischer Sicht wichtig ist."

Laut Eisenhauer hat die Verwaltung auch keine Möglichkeit, einen Umbau von Immobilien in Privathand zu forcieren. Die Zwangsmittel einer Baurechtsbehörde griffen nur dann, wenn von dem Gebäude eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit ausgehe, der neunstöckige Klotz also zum Beispiel einzustürzen drohe. "Das Objekt ist aber standsicher und nach außen abgesichert", betont der Bürgermeister. Es ärgere ihn "und jeden, weil das ein prominenter Ort ist und dort etwas Schönes entstehen könnte". Die Stadt habe schon häufiger versucht, Kontakt mit dem Eigentümer aufzunehmen. Bislang jedoch ohne Erfolg.