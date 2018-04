Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Christoph Reißfelder stand als Nachfolger von Stefan Post bei der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) ganz oben auf der Wunschliste: "Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt, um ihm optimale Arbeitsbedingungen zu bieten", bekannte Dekan Sergij Goerdt. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer, Jörg Blattmann und dem Ärztlichem Direktor, Frederick Wenz, stellte er jetzt den 42-jährigen Mediziner als neuen Direktor der Chirurgischen Klinik vor.

Reißfelder, der zugleich auf den Lehrstuhl für Chirurgie der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg berufen wurde, besitzt die Facharztqualifikationen Chirurgie, Gefäßchirurgie und Viszeralchirurgie mit Zusatzbezeichnung spezielle Viszeralchirurgie. Zu seinen klinischen Schwerpunkten gehören die chirurgische Behandlung von Krebserkrankungen, insbesondere an Speiseröhre, Leber, Bauchspeicheldrüse, Galle und Enddarm.

Der promovierte und habilitierte Facharzt verfügt über mehrjährige Erfahrung in der minimal-invasiven und der robotisch-assistierten Chirurgie. Ein von ihm erstelltes Lehrvideo über eine Operation bei Enddarmkrebs wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Am Universitätsklinikum in Dresden, wo Reißfelder seit 2015 als Stellvertretender Direktor und Leitender Oberarzt tätig war, hat er im Lauf der vergangenen fünf Jahre unterstützt vom DaVinci-Robotersystem, das auch am UMM eingesetzt wird, zahlreiche Operationen durchgeführt.

Der Wunsch, Chirurg zu werden, habe sich bei ihm bereits früh während der Schulzeit manifestiert, erzählt der gebürtige Heidelberger. Nach dem Studium der Medizin in Hamburg und Berlin, war er zunächst in Heidelberg und anschließend fünfeinhalb Jahre am Universitätsklinikum Dresden tätig. Dass er die Region und die Mentalität der Menschen kennt, sieht er für seine künftigen Aufgaben und den Umgang mit Kollegen, Mitarbeitern und Patienten durchaus als Vorteil.

Die medizinischen und technischen Voraussetzungen an der UMM-Chirurgie hätten gepasst. "Wir sind als Krebszentrum ebenso zertifiziert wie als Exzellenzzentrum für Enddarmchirurgie und Kompetenzzentrum für Leber-, Pankreas- und Adipositas-Chirurgie", betonte Reißfelder. Daran und damit an die großartige Arbeit seines Vorgängers wolle er anknüpfen und weiter Kompetenz aufbauen, so der Heidelberger, der zugleich die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken der UMM verstärken möchte.

Dekan Goerdt verspricht sich vom neuen Klinikdirektor zudem Impulse im Bereich der Forschung, insbesondere was die UMM-Schwerpunkte Medizintechnik, Onkologie sowie Gefäßbiologie und Medizin betrifft. Frederik Wenz sieht in Christoph Reißfelder aufgrund dessen breiten fachlichen Spektrums sowie seiner Erfahrung im Bereich minimal-invasiver Chirurgie in Kombination mit Roboter-Assistenz eine Verstärkung für das Tumorzentrum, um insbesondere Patienten mit Speiseröhrenkrebs in der Region ein entsprechendes Behandlungsangebot machen zu können. Neben der fachlichen ist für Geschäftsführer Blattmann auch die soziale Kompetenz ausschlaggebend.

Der Umgang auf Augenhöhe sei Voraussetzung für ein gutes Arbeitsklima und mitentscheidend dafür, dass qualifizierter Nachwuchs gewonnen und gehalten werden könne: "Wir müssen die Chirurgie insbesondere für Frauen attraktiv machen, indem wir bestimmte Rahmenbedingungen und flexible Arbeitszeiten ermöglichen, damit Familie und Beruf miteinander vereinbar sind", sieht der neue Klinikdirektor Handlungsbedarf und Potenzial zugleich.