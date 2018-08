Mit Werbetafeln macht Mildred darauf aufmerksam, dass der Mord an ihrer Tochter noch nicht aufgeklärt ist. Für ihre Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" bekam Frances McDormand den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Foto: dpa

Mannheim. (RNZ) Amerikanische Straßenkreuzer, Popcorn, Burger und Blockbuster - das kommt vielen in den Sinn, wenn es um die typisch US-amerikanische Erfindung des Autokinos geht. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Urban Adventure" auf dem Franklin-Gelände bei Käfertal gibt es nach dem Erfolg im vergangenen Jahr von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. August, wieder Autokino. Auf dem Vorplatz der denkmalgeschützten Sports Arena gibt es an drei Tagen insgesamt fünf Filme auf einer 16 mal acht Meter großen Leinwand zu sehen.

Gestartet wird am Freitag mit einem Fatih-Akin-Double-Feature. Los geht es mit dem Kultfilm "Soul Kitchen" des deutsch-türkischen Regisseurs. In der Komödie geht es um Familie und Freunde, um Liebe, Vertrauen und Loyalität - und um den Kampf für die Heimat als einen Ort, den es in einer zunehmend unberechenbaren Welt zu schützen gilt. In der Spätvorstellung läuft dann Akins aktueller Film "Aus dem Nichts" mit Diane Kruger. Fatih Akin macht aus der Geschichte um die NSU-Morde ein zeitaktuelles Drama, das nicht durch Argumente, sondern Emotion besticht.

Dagegen wirkt der Samstag-Blockbuster "Isles of Dogs - Ataris Reise" wie ein galanter Griff in die Trickkiste Hollywoods. Der Titel klingt nicht zufällig nach "I love dogs": In seinem zweiten Animationsfilm nach "Der fantastische Mr. Fox" lässt Regisseur Wes Anderson dystopische Science-Fiction mit Anspielungen auf Ausgrenzungsgeschichten mit einer Hommage an Japan und seine Kultur verschmelzen. Absolut sehenswert, auch für alle, die nicht ausgewiesene Ani-mationsfans sind.

Es folgt der Oscar-gekrönte Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", der besonders unter die Haut geht. Mildred (Frances McDormand) legt sich durch die Aufstellung von drei großen Werbetafeln mit der Polizei ihrer Heimatstadt Ebbing an. Denn nach sieben Monaten hat der Polizeichef (Woody Harrelson) den Mord an ihrer Tochter immer noch nicht aufgeklärt. Mit ihren Werbetafeln bringt Mildred eine Lawine ins Rollen, die sie am Ende selbst kaum noch aufhalten kann.

Am Sonntag flimmert "Walk the Line" über die Leinwand. Joaquin Phoenix spielt den Country-Star Johnny Cash, der mit dem Showbusiness und gegen die Selbstzerstörung kämpft. Die Liebe zur Musik und der Sängerin June Carter (Reese Witherspoon) hilft ihm, die Krise zu überwinden.

Info: Die Filme starten täglich gegen 21 Uhr und 24 Uhr zur Spätvorstellung. Einlass für den ersten Film ist um 18:30 Uhr. Die Autos werden der Größe nach sortiert. Oldtimer und Cabrios sind willkommen. Für Starthilfe ist, falls nötig, gesorgt. Der Ton wird mit den eigenen Autoradios übertragen. Für alle, die ohne Auto kommen, sorgt eine Soundanlage für das Tonvergnügen. Da es nur eine gewisse Anzahl von Stellplätzen gibt, wird der Vorverkauf im Internet unter www.franklin-mannheim.de empfohlen. Das Restkontingent wird an der Abendkasse vergeben.