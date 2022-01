Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Der Vatikan wird wohl auch schauen", sagt Bernd Nauwartat und schiebt dieser Aussage das Wort "hoffentlich" hinterher. Gemeint ist die Fernseh-Dokumentation "Wie Gott uns schuf" in der sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche aus ganz Deutschland öffentlich dazu bekennen, nicht-heterosexuell zu sein. Nauwartat, Leiter des Caritas-Pflegeheims Joseph-Bauer-Haus in Käfertal, ist einer von ihnen.

Unter dem Hashtag "outinchurch" hat die Initiative zudem eine Online-Petition eingerichtet, in der unter anderem die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts gefordert wird. "Weil es dem Gleichstellungsgrundsatz widerspricht und einen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht darstellt", betont Bernd Nauwartat mit Nachdruck. Gemeint ist die sogenannte "Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse", wo unter anderem zu lesen ist, dass das Eingehen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft bei katholischen Mitarbeitenden einen schweren "Loyalitätsverstoß" und somit Kündigungsgrund darstelle.

Hintergrund Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv [+] Lesen Sie mehr Dyke ist ein englischer Begriff, der ursprünglich eine Beschimpfung für frauenliebende Frauen war. Vergleichbar ist Dyke im Deutschen mit der Stigmatisierung als "Kampflesbe" für lesbische und feministische, und besonders für als in ihrem Auftreten maskulin wahrgenommene Frauen. Trotz der Anfeindung hat sich die lesbisch-feministische Community den Begriff positiv angeeignet. Queer nennen sich häufig Menschen, die von der heterosexuellen oder der zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Der Begriff ist bewusst vage gehalten, weil er somit erlaubt, auf nähere Abgrenzungen und Definitionen weitgehend zu verzichten. Heteronormativität wird manchmal auch als "Zwangsheterosexualität" beschrieben. Dieser zentrale Begriff der Queer-Theorie problematisiert die Tatsache, dass große Teile der Gesellschaft nur heterosexuelle Beziehungen zwischen Mann und Frau als normal empfinden. Queer-Aktivisten kritisieren, dass dabei das biologische Geschlecht mit der Geschlechtsidentität, der Geschlechtsrolle und der sexuellen Orientierung gleichgesetzt wird – und zwar für alle. Dadurch werden viele Menschen diskriminiert, die nicht in das heteronormative Raster passen. rie LGBT oder LSBTTIQ: LGBT steht für die englischen Begriffe Lesbian (lesbisch), Gay (schwul), Bi (bisexuell) und Trans. Manchmal ist auch die Rede von LSBTTIQ, was dann lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell und queer meint. Intersexualität: Bei intersexuellen Menschen sind nicht alle geschlechtsbestimmenden Merkmale wie Chromosomen, Hormone und Geschlechtsorgane biologisch eindeutig nur einem Geschlecht zuzuordnen. Sie verfügen - vollständig oder teilweise - über männliche und weibliche Merkmale. Ein anderer, alter Begriff ist Zwitter. Das lateinische "inter" bedeutet unter anderem "zwischen". Transgender: Umfasst meist all jene, deren soziales Geschlecht nicht - oder nicht immer - mit dem biologischen identisch ist. Nicht jeder Transgender-Mensch möchte jedoch seinen Körper so verändern, wie es viele Transsexuelle wollen. Um die verschiedenen Gruppen zusammenzufassen, wird manchmal als Oberbegriff einfach die Vorsilbe mit einem Stern verwendet: Trans*. Das soll Offenheit signalisieren und auf die Vielfalt von Selbstbildern hinweisen, die im Laufe eines Lebens wechseln können. Manche reden hier von transgeschlechtlichen Menschen. Transsexualität: Bezeichnet das starke Gefühl, mit dem "falschen" Geschlecht auf die Welt gekommen zu sein. Den Betroffenen ist es oft ein Bedürfnis, ihren Körper mit Hormonen oder mit Operationen dem bevorzugten Geschlecht anzugleichen. Die US-Amerikanerin Caitlyn Jenner (66), früher männlich Bruce, ist die derzeit wohl bekannteste Transsexuelle. Queer: Das Wort aus dem Englischen wird sehr unterschiedlich übersetzt: eigenartig, verquer, schwul - teils auch als Schimpfwort. Politisch wurde es in den USA zum Dachbegriff für verschiedene Randgruppen. Bei uns fasst das Wort queer heute oft viele Menschen zusammen, die ihre Identität, ihre Sexualität oder beides als abweichend von der Mann-Frau-Norm empfinden. Das kann auch Asexualität, Menschen in mehr als einer Partnerschaft und solche, die zwischen Geschlechterrollen wechseln, einbeziehen. Cis-Menschen/Cisgender: Wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das ihm bei Geburt zugewiesen wurde, wird Cis-Mensch genannt. Dies trifft auf den weitaus größten Teil der Bevölkerung zu. Das lateinische "cis" bedeutet "diesseits" - als Gegenwort zu "trans", "jenseits" und "über". Transvestit: Menschen, die das Bedürfnis haben, immer mal wieder für längere oder kürzere Zeit in die Kleidung des anderen Geschlechts zu schlüpfen. Auch Haare, Accessoires und Bewegungsstil passen sie an - und zwar im Bewusstsein, diesem Geschlecht nicht anzugehören. Travestiekünstler/Drag Queen: Männer, die zum Spaß oder zur Unterhaltung Frauenkleidung tragen und dies besonders exaltiert tun. Künstler wollen so für mehr Offenheit und Toleranz werben. Berühmt ist etwa die österreichische Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2014, die Drag Queen Conchita Wurst, verkörpert von Tom Neuwirth (27). rie/dpa

Bernd Nauwartat selbst hat nichts von dem erleben müssen, was Personen teilweise unter Tränen schildern, die in der 60-minütigen Fernsehdokumentation zu Wort kommen. Was er dabei gehört und gesehen hat, bezeichnet er als "sehr bedrückend" und "Katastrophe". "Deshalb bin ich froh, mitgemacht zu haben. Denn ich sehe die Kirche da nicht auf dem neuesten Stand", sagt er mit Blick auf sein zweieinhalbminütiges Einzel-Statement, das in der ARD-Mediathek hinterlegt ist. Der heute 51-Jährige hat sich 1990 nach dem Abitur als schwul geoutet. "Ich bin immer offensiv damit umgegangen", so der Mannheimer, der als Mitglied des Capitol-Ensembles und als Solokünstler ebenso bekannt ist wie als Fasnachter und Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft Löwenjäger in Käfertal. "Wer mich kennt, weiß es sowieso."

Als Nauwartat sich 1998 als Altenpflegeschüler beim Caritasverband bewarb, gehörte er noch dem evangelischen Glauben an. Seine Konfession und sein Schwulsein wurden jedoch erst Thema, als er 2006 vom Pfleger zum Pflegedienstleiter aufsteigen sollte. Der damalige Caritasvorstandsvorsitzende Franz Pfeifer habe ihn auf "zwei kleine Probleme" angesprochen: evangelisch und "Sie wissen schon". Nauwartat antwortete, entweder man stelle ihn aufgrund seiner Qualifikation ein oder solle es lassen. Dann werde er aber kündigen und den Verband verlassen. "Damit war die Sache durch und nie wieder Thema", erzählt Bernd Nauwartat, der 2011 zum Heimleiter befördert wurde. Dass er 2015 zum katholischen Glauben wechselte, hatte einen anderen Grund. Das war der evangelische Pfarrer seiner Heimatgemeinde im Stadtteil Gartenstadt, der ihn aufgrund seiner sexuellen Orientierung als Taufpaten für die Tochter seiner Cousine ablehnte. "Da war ich richtig sauer."

Nauwartat zog Konsequenzen: Zwar evangelisch getauft, aber von einer katholischen Mutter großgezogen, fiel ihm der Übertritt nicht schwer. "Der katholische Glaube liegt mir mehr", sagt er und unterscheidet dabei sehr genau zwischen der Institution Kirche und den handelnden Personen vor Ort. Dass von sämtlichen 27 deutschen Bischöfen, die von der ARD für die Dokumentation angefragt wurden, nur Helmut Dieser aus Aachen vor die Kamera getreten ist, spreche Bände, findet der 51-Jährige.

Wie selbstverständlich der Umgang mit queeren Mitarbeitenden für seinen Arbeitgeber ist, zeige allein schon die Tatsache, dass Caritas-Vorstandsvorsitzende Regina Hertlein die Anfrage des Senders nach möglichen Mitwirkenden direkt an ihn weiterleitete. In der eigentlich als aufgeschlossen bekannten Stadt Köln bekam Nauwartat jedoch die erzkonservative Haltung des Bistums zu spüren. Mit einer Abschlussklasse von Pflegeschülern bei einer Domführung unterwegs, konnte der dortige Priester nicht glauben, dass ein Homosexueller in Mannheim ein katholisches Pflegeheim leiten dürfe. "Der Mann war so schockiert darüber, dass er die Führung abgebrochen hat", erinnert sich Nauwartat an diesen Vorfall vor einigen Jahren.