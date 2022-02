Von Marco Partner

Mannheim. Mit einem Eilantrag wehren sich Anwohner des Collini-Wohnturms gegen den drohenden Abriss des Büroturms sowie der Galerie am Neckarufer – und stützen sich dabei auf zwei Wissenschaftler der Architektur und Kunstgeschichte: Prof. Henry Keazor von der Universität Heidelberg sowie Dr. Oliver Sukrow von der Technischen Universität Wien, welche den negativen Denkmalschutz-Status des Brutalismus-Ensembles infrage stellen.

Hintergrund: Das Collini-Center und die Buga: Als das Stadthaus N 1 im vergangenen Jahr unter Denkmalschutz gestellt wurde, war das nicht zuletzt für die Stadtverwaltung eine große Überraschung. Für die Anwohner des Collini-Wohnturms ist das ein Ansporn, dafür zu kämpfen, dass das Gebäudeensemble am Neckar diese Würdigung ebenfalls erfährt. Ein Argument dafür: die Bundesgartenschau (Buga) im kommenden Jahr. Das Collini-Center wurde 1975 fertiggestellt, im Jahr der ersten Buga in Mannheim. Es galt als Symbol des Aufbruchs, der mit der Buga beginnen sollte. Davon zeugen alte Fotos und Postkarten, auf denen der Komplex neben Fernmelde- und Wasserturm fest zur Silhouette zählt. Nun droht kurz vor der nächsten Buga der Abbruch. "Anstatt das Collini-Center als Aushängeschild der Buga vor fast 50 Jahren zu sanieren und grün zu machen, es umwelttechnisch ins 21. Jahrhundert zu retten und als Modellbeispiel für andere Städte überregional zu promoten, hat man sich für den Abriss entschieden", sagt Anwohner Thomas Holzner. mpt

Im April 2020 gab das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) ein Negativbescheid ab. Die 1972 bis 1975 entstandene Baugruppe besitze zwar aufgrund ihrer Größe und Platzierung am Flussufer Landmarkencharakter und eine städtebauliche Fernwirkung, ihre Konzeption und Umsetzung sei jedoch im Landesvergleich nicht innovativ. "Die architektonische Gestaltung des Bürotrakts durch Fensterbänder und vorgelegte Wartungsbalkone aus Sichtbeton entspricht dem Durchschnitt damaliger Verwaltungsbauten", sagt Pressereferentin Andrea Panitz.

Das zweigeschossige Foyer sei ähnlich zu beurteilen: "Zeittypisch, jedoch nicht innovativ oder gestalterisch hochwertig. Die schrägen Treppenläufe und Galerien finden sich in vielen Foyers öffentlicher Bauten jener Zeit. Die angestrebte Poppigkeit durch modische Farben bleibt hinter zeitgleichen Beispielen wie der Mensa der Heidelberger Universität zurück", so Panitz. Die Aufenthaltsqualität werde zudem durch die ungenügende Belichtung gemindert.

Da die Stadtverwaltung eine vierwöchige Frist gewährt, um Einwände gegen den Abbruch einzubringen, verfasste die Initiative "Rettet das Collini" einen Eilantrag und kontaktierte die beiden Wissenschaftler. Oliver Sukrow, der 2016 in Heidelberg über die "Phänomene des Utopischen in der bildenden Kunst und Architektur der DDR von 1945 bis 1971" seine Dissertation verfasst hat, erkennt im Collini-Center einen durchaus schützenswerten baulichen Zeitzeugen. "Da ich in Mannheim lebe, das Ensemble kenne und mich schon seit geraumer Zeit mit der Nachkriegsmoderne beschäftige, beobachte ich die derzeitigen Entwicklungen mit Sorge", erklärt er.

Die Architektur möge auf den ersten Blick "sperrig" wirken. "Aber ich finde den Erhalt des Collini-Centers aus ökologischen, städtebaulichen und zeitgeschichtlichen Gründen enorm wichtig", sagt er mit Verweis auf deutschlandweite Diskussionen um den Erhalt von Nachkriegsbauten.

Beim Collini-Center hingegen schien in den letzten Jahrzehnten die einstige Hülle an Möglichkeiten (Thermalbad, Einkaufspassage, Kino, Restaurants, Stadtarchiv) nach und nach in sich zusammenzufallen. Der Abriss des als marode bezeichneten Büroturms und der durchaus museumsreifen Galerie soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Auch Henry Keazor hat als Professor für Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg schon Vorlesungen über das Collini-Center gehalten. In Bezug auf die Bewertung durch das LAD betont er, dass "Gebäude rein nach ihrem äußerlichen Erscheinen und der Wirkung aus der Ferne zu beurteilen, nicht mehr zeitgemäß sei" und "entgegen den heute allgemein gültigen Standards zur Denkmalpflege" stünden. Der sozio-ökonomischen Aspekt sowie die Nachhaltigkeit werde außer Acht gelassen und die Bedeutung des Gebäudes für die Stadtgeschichte nicht gewürdigt.

"Kulturdenkmale sind Sachgesamtheiten, an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht", fordert er mit Mitstreitern in seinem Schreiben die Revidierung des Negativbescheids. Die Anfrage sei beim LAD eingegangen. "Sie wird von uns nochmals geprüft und eingehend und ausführlich beantwortet", teilt Paniz mit, sagt aber auch: "Letztlich konnte das Amt nach ausführlicher und umfassender Prüfung weder künstlerische noch architektur- oder heimatgeschichtliche Schutzgründe in ausreichender Qualität feststellen, die eine Ausweisung des Collini-Centers als Kulturdenkmal rechtfertigen." Die Würdigung der Nachkriegsmoderne sei dem Amt ein großes Anliegen, worauf zahlreiche Projekte, Ausstellungen, Publikationen und Denkmalausweisungen verweisen. Aufgrund der großen Masse der in den 1960er- und 1970er-Jahre entstandenen Bauten lägen die Maßstäbe für die Ausweisung neuer Kulturdenkmale jedoch hoch, "um die wirklich anschaulichen, authentischen Dokumente des Bauens, Wohnens und Arbeitens dieser Epoche herauszufiltern."