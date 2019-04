Mannheim. (pol/mare) Die 25. Ausgabe der Technoveranstaltung Time Warp ist Samstagnacht in den Maimarkthallen und auf mehreren Zelten auf dem Maimarktgelände über die Bühne gegangen.

Tausende feierten dabei ausgelassen und friedlich bis in den frühen Morgen zu den Klängen der DJs wie Sven Väth, Monika Kruse oder Adam Beyer.

Thank you Sven for 25 Years! https://t.co/pHeEgMR1Pf