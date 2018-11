Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Nimm mich, wie ich bin" oder "100 % Mensch" ist auf T-Shirts zu lesen. Plakate mit Aufschriften wie "CSD statt AfD" werden hochgehalten. "Es ist ein lustiges, cooles Fest. Aber es hat auch eine ernste Botschaft", sagt Justin. Der junge Mann verfolgt am Samstagnachmittag die Parade des Christopher Street Day (CSD) Rhein-Neckar durch die Mannheimer Innenstadt als Zuschauer vom Rollstuhl aus. "Behindert und dann auch noch schwul" - solche Bemerkungen bekomme er immer wieder zu hören, erzählt er. "Wobei ich häufiger aufgrund meiner Homosexualität als wegen meines Handicaps diskriminiert werde." Solche Geschichten sind die Antwort auf die Frage, ob denn der CSD überhaupt noch nötig ist - jetzt, wo doch die "Ehe für alle" gilt.

"Mehr Liebe wagen" lautete das Motto des CSD 2018: Mit diesem Slogan marschierte Harald Blaull (von links) mit Oliver Priem, dem Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born, Jutta Steinruck, Katarina Barley und Peter Kurz ganz vorne mit.

Bei aller Partylaune, schillernden Outfits und der überall sichtbaren Regenbogenfahne: Der CSD hat eine politische Botschaft und lädt zugleich ein, in Kontakt mit den Ansichten, Lebensentwürfen und Lebenswelten von Menschen unterschiedlicher sexueller und geschlechtlicher Identitäten zu kommen. Zwei junge Musliminnen beobachten die bunte Parade ebenfalls. "Wir kommen aus Ägypten und mögen den CSD", erzählen sie auf Englisch. Sie bezeichnen sich selbst als weltoffen. Doch in ihrem Heimatland sei es so etwas nicht möglich. "Dort werden Homosexuelle diskriminiert und verfolgt", erzählen sie.

Zum zehnten Mal findet die CSD-Parade in Mannheim statt, Schirmherrin ist die Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD). Mehrfach betont sie, wie gelungen sie das vom Veranstalter gewählte Motto "Mehr Liebe wagen" findet: "Eben weil es universell ist. Jeder, der liebt, hat das gleiche Recht, das zu tun", erklärt Barley.

Auch Heidelberger Gruppen nahmen am CSD teil.

Sie sei froh, dass im vergangenen Jahr endlich die "Ehe für alle" legalisiert worden sei: "Das ist maßgeblich dem Druck der Community zu verdanken. Der weltweite Kampf gegen Diskriminierung geht weiter, und auch hierzulande hat die Politik noch viele Hausaufgaben zu machen", sagt die Ministerin und nennt als Beispiel Folgegesetze, die aus der "Ehe für alle" resultieren würden, zum Beispiel die Stärkung von Regenbogenfamilien sowie die Reform des Transsexuellengesetzes.

"Wir zeigen uns und lassen uns nicht klein machen", greift Harald Blaull, der Vorsitzende des Vereins CSD Rhein-Neckar, die Worte der Schirmherrin auf und freut sich, dass neben Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz mit Jutta Steinruck (SPD) erstmals ein Ludwigshafener Stadtoberhaupt zu einer CSD-Eröffnung gekommen ist.

Die Stadt Heidelberg ist durch Stadtrat Oliver Priem vertreten, der den Demonstranten ebenso dankt wie den professionellen Beratungsstellen und Ehrenamtlichen, die sich tagtäglich für Vielfalt und Toleranz engagieren. "Vieles steht auf dem Papier. Doch die Praxis sieht oft anders aus", erklärt der Grüne.

120.000 Besucher säumen die Straßen, als die bunte Parade vorbeizieht. An manchen Stellen ist kaum noch ein Durchkommen. 3000 aktive Teilnehmer zählt die CSD-Parade. Die meisten Vereine und Initiativen kommen aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Doch mit dem "KJGay Diözesanverband Freiburg" oder der queeren "VielbuntCommunity" aus Darmstadt hat die CSD-Parade längst Teilnehmer über die Region hinaus.

Viele geben Infomaterial aus, doch auch Gummibärchen in Herzform oder Wassereis in Regenbogenfarben. Kathrin kam 2016 von Brasilien nach Mannheim, um zu studieren. Zweimal hat sie die Demo als Zuschauer erlebt. Dieses Jahr nimmt sie mit der Fußgruppe "Queer im Schloss" aktiv teil. Mannheim sei eine offene Stadt, es gebe zahlreiche Anlauf- und Beratungsstellen und sie habe schnell Anschluss an die Community gefunden. Auch deshalb wolle sie Regenbogenflagge zeigen, sagt die Studentin.

Evi Korta-Petry ist auch ganz gezielt gekommen. "Ich bin aus Solidarität zu meinen Freunden hier, von denen einige lesbisch oder schwul sind", nennt die 63-jährige Mannheimerin ihre Beweggründe. Die Parade endet am Schloss, wo bei einem bunten Fest im Ehrenhof bis in den Abend gefeiert wird.