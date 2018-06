Mannheim. (env) Plakatausstellung, Flohmarkt, Lesung und Diskussionsrunde - zum internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch hatte sich der Drogenverein Mannheim (DVM) ein vielfältiges Programm einfallen lassen. Doch der Tag schafft auch Öffentlichkeit für politische Botschaften. So sprach sich DVM-Geschäftsführer Philip Gerber für die Einrichtung eines Drogenkonsumraums aus. "Ich fände so einen Raum gut, auch wenn er für mich nicht mehr in Frage kommt, weil ich substituiert werde." Silvio S. (Name geändert), ist selbst ein Klient des Drogenvereins und dort in der "Pickup"-Kolonne unterwegs. In diesem Service beseitigen Klienten des Drogenvereins die Hinterlassenschaften der Suchtabhängigen etwa im Bereich um Schulen oder auf Kinderspielplätzen.

"Das waren allein im vergangenen Jahr rund 1400 Spritzen", präzisierte Gerber. Spritzen, die wegfallen würden, könnten die Abhängigen ihre Drogen in einem geschützten Raum zu sich nehmen. Dafür sprach sich auch Wolfgang Ockert als Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins der östlichen Innenstadt aus: "Damit würde das Problem aus dem öffentlichen Raum in eine überwachte Einheit verlagert."

Ein Gewinn für alle Seiten: "Es gibt einen Zusammenhang von Konsumräumen und dem Rückgang an Drogentoten", erklärte der Vorsitzende der Landesstelle für Suchtfragen, Oliver Kaiser. So könnte in dem Raum auf die Konsumenten eingewirkt werden, beispielsweise das Risiko einer Überdosierung minimiert werden. Neuland würde Mannheim damit nicht betreten. "Es gibt in Deutschland 24 Drogenkonsumräume. In Hamburg hat man damit seit 18 Jahren Erfahrung gesammelt, auf die man zurückgreifen kann", betonte Kaiser.

Ein Erfahrungsaustausch sei dabei wichtig: "So ein Raum funktioniert nur im Konsens aller Beteiligten", erklärte Gerber. Die Polizei sei dabei ein wichtiger Ansprechpartner. Schließlich sollen die Konsumenten ihre Drogen selbst in den Raum mitbringen, erhalten lediglich desinfizierte Spritzen oder Löffel. "Sie sind also in Besitz einer illegalen Ware, wenn sie den Raum aufsuchen und davor kontrolliert werden", erklärte Silvio S. eine der Befürchtungen der Konsumenten. "Das würde keinen Sinn machen", erklärte auch Gerber, der in diesem Punkt noch mit der Polizei in Gespräche treten will. Schließlich sei auch eine Dealerszene rund um den Schutzraum keineswegs im Sinn der Beteiligten.

Doch zunächst einmal sei die Mannheimer Politik am Zug, denn die Landesregierung habe lediglich die Grundlagen dafür geschaffen, einen solchen Konsumraum einrichten zu können. Grünes Licht könne aber nur die Kommune als Financier der Einrichtung geben. Wolfgang Ockert hofft dabei auf die Einsicht der Kommunalpolitiker: "Aus Gesprächen vermute ich, dass das Problembewusstsein vorhanden ist."

Das allein reicht jedoch nicht aus. Nur wenige Stunden nach der Veranstaltung des DVM lehnte der Mannheimer Gemeinderat mehrheitlich den vom DVM favorisierten Standort des Aufenthaltsraums für Alkoholiker im Stadtteil Jungbusch ab. Jahrelang hatte man einen Standort gesucht, und auch die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für den Drogenkonsumraum dürften sich schwierig gestalten. Doch das ist für Gerber kein Grund, das Projekt nicht anzugehen. "Es wurde ja nicht das Konzept des Aufenthaltsraums an sich abgelehnt, das hat der Gemeinderat beschlossen. Beim Drogenkonsumraum stehen wir zudem erst am Anfang der Diskussion."

Die Bürgervereine der westlichen und östlichen Innenstadt wollen in jedem Fall versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. "Wir würden uns über die Einrichtung des Karlsruher Modells auch in Mannheim freuen", so Ockert. Karlsruhe hat im April den ersten Drogenkonsumraum im Südwesten beschlossen.