Mannheim. (pol/rl) Einen im Außenbereich an einer Lagerhalle in der Bessel- und Mallaustraße befestigten Dachdeckerlift bauten unbekannte Täter über das vergangene Wochenende ab und entwendeten den Lift im Wert von etwa 15.000 Euro. Der Diebstahl war am Montagmorgen entdeckt und die Polizei informiert worden.

Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder ein Fahrzeug am Tatort bemerkt haben, werden gebeten sich unter der 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.