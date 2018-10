Von Gerhard Bühler

Mannheim. Sie haben Ende Januar in Schönau zwei Pizzaboten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt - dafür sind drei junge Männer am Donnerstag vom Landgericht Mannheim zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein mehrfach vorbestrafter 19-Jähriger muss für drei Jahre und acht Monate ins Gefängnis. Ein Gleichaltriger bekam drei Jahre und drei Monate, wobei hier eine kürzlich vom Amtsgericht in einem anderen Fall verhängte Strafe mit eingerechnet wurde. Ein 18-Jähriger erhielt drei Jahre. Er wurde nicht nur wegen schweren Raubes verurteilt, sondern auch wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte mit vorsätzlicher Körperverletzung.

Nach Überzeugung des Gerichts sollen die verurteilten Mitglieder der Jugendbande "Classics" am 25. Januar gegen halb zwei in der Nacht telefonisch eine Pizza-Bestellung aufgegeben haben. Ein 34-jähriger Pizzabote wurde bei seiner Ankunft auf der Schönau von mehreren Jugendlichen mit Schusswaffen bedroht und ausgeraubt.

In seiner Geldbörse befanden sich insgesamt rund 800 Euro. Ein 41-Jähriger, der zunächst im Wagen gewartet hatte, wollte seinem Kollegen zu Hilfe kommen. Darauf sollen die Täter auch ihm eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und seine Brieftasche mit rund 280 Euro gestohlen haben.

Erst vor wenigen Wochen waren zwei weitere Mitglieder der "Classics" zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie hatten gemeinsam mit anderen Mitte Dezember vergangenen Jahres Polizisten in der Innenstadt nahe des Weihnachtsmarkts angegriffen.

Einer warf einen Bierkrug - nur durch Glück wurde niemand verletzt. Die "Classics" haben Verbindungen zu den sogenannten OEG-Schlägern, die einen Mann in der RNV-Linie 5 krankenhausreif geschlagen und ebenfalls in den Knast kamen.