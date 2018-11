Mannheim. (dpa/lsw/pol) Auf einer Mülldeponie im Industriehafen in Mannheim ist ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich Kunststoffe und Hausmüll aus bisher unbekannten Gründen am Dienstagabend entzündet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Mit Hilfe eines Radladers und Baggers wurde der brennende Müll auseinandergezogen und gelöscht. Auch ein Feuerlöschboot war im Einsatz.

Mit Auswirkungen auf die umliegenden Gewässer Neckar und Rhein sei nicht zu rechnen, hieß es. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Verletzte gab es keine.

Hinweise gehen an die Wasserschutzpolizeistation Mannheim, Telefon 0621/1687-0.