Mannheim. (pol/rl) Überfallen und ausgeraubt wurde ein Wettbüro in der Innenstadt am Ostersonntagabend. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Als gegen 23 Uhr alle Gäste das Wettbüro in D3 verlassen hatten, ging ein Mann zum Thekenbereich und forderte den Angestellten dort auf, die Eingangstür zu verschließen und den Tresor zu öffnen. Dabei zeigte er auf eine Pistole, die er im Hosenbund trug.

Der Mitarbeiter befolgte die Forderungen und öffnete den Tresor, woraus der Täter das Bargeld nahm und in einen mitgebrachten Turnbeutel verstaute. Danach plünderte er auch die Kasse am Tresen. Der Täter erbeutete fast 12.000 Euro.

Zum Schluss sperrte er den Angestellten in einem Toilettenraum und verließ den Tatort. Der Angestellte konnte nach einigen Minuten die Toilettentür aufbrechen und verständigte daraufhin den Notruf.

Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.