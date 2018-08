Mannheim. (pol/mün) Ein 60-jähriger Opelfahrer fuhr am Dienstagnachmittag einen ordnungsgemäß fahrenden Radler in der Mannheimer Neckarstadt an. Der Autofahrer wollte gegen 14.45 Uhr von einem Parkplatz auf die Feudenheimer Straße einfahren. Hierbei übersah er laut Polizei einen 58-jährigen Radfahrer, der von der Dudenstraße Richtung Feudenheim fuhr und erfasste ihn im Kreuzungsbereich. Der Radfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, er zog sich mehrere Schürfwunden zu.

Während der Unfallaufnahme wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne beim Autofahrer entgegen. Bei einer Überprüfung stellte sich ein Wert von über 0,7 Promille heraus. Daher musste der 60-Jährige auf der Wache eine Blutprobe und dann den Führerschein abgeben. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.