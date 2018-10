Mannheim. (pol/mün) Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochvormittag einer Seniorin im Stadtteil Vogelstang mehrere 10.000 Euro aus ihrem Wohnheim-Zimmer gestohlen. Zuvor hatten sie die 88-Jährige dazu bekommen, das Geld von ihren Sparbüchern abzuheben.

Ein Mann hatte die Frau auf der Straße in ein Gespräch verwickelt und behauptet, dass die Computer aller Banken "verrückt" spielen würden. Es sei besser, Bargeld abzuheben. Die Dame ging daraufhin in ihr Heim zurück und holte ihre Sparbücher. Auf ihren beiden Banken hob sie 10.000 Euro ab, verstaute sie in einer Stofftasche und kehrte in ihr Zimmer zurück.

Auf dem Flur des Heims begegnete sie einem weiteren, unbekannten Mann. Der gab sich als Mitarbeiter des Bürgervereins aus und sprach ihr eine Einladung aus. Beide begaben sich in das Zimmer der Frau. Dort nahm der Unbekannte die Stofftasche an sich und ergriff die Flucht.

Die 88-Jährige alarmierte sofort die Heimleitung und die Polizei. Doch die Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mann von der Straße wird so beschrieben: Etwa 60 bis 65 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent. Er habe komplett dunkle Kleidung getragen.

Der Mann aus dem Heim soll etwa genauso alt und groß sein, aber eine normale Statur haben. Er sei Brillenträger und habe eine dunkle Hose und dunkle Schuhe mit heller Sohle, eine helle Windjacke sowie eine schwarze Mütze getragen.

Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Mannheim-Vogelstang (Rufnummer 0621/707700) oder dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal (Rufnummer: 0621/718490) melden.