Mannheim. (pol/mare) Benz gegen BMW gegen Imbiss - das ist der Hergang eines Unfalls, der sich am Sonntagabend in der Mannheimer Neckarstadt ereignet hat.

Gegen 18 Uhr fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes Benz laut Polizei auf der Hansastraße in Richtung Industriestraße. Trotz des an der Kreuzung befindlichen Stoppschildes bog er ohne anzuhalten in die Industriestraße ab. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden BMW eines 41-Jährigen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Benz nach links geschleudert und landete im Eingangsbereich eines dort befindlichen Imbisses. Dieser hatte zum Unfallzeitpunkt geschlossen.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der unfallbeteiligte BMW Fahrer und seine 55-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäusern.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der Schaden am Imbiss beträgt etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Update: 1. April 2018, 23.38 Uhr