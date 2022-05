Von Alexander Albrecht

Mannheim. Zwei Polizisten wollen einen offenbar verwirrten Mann am Montagmittag gegen 12 Uhr vor einer türkischen Metzgerei am Mannheimer Marktplatz festnehmen – wenige Minuten später versuchen Rettungskräfte, den 47-Jährigen wiederzubeleben. Er stirbt im Krankenhaus. Wie konnte das passieren? Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Das sind die zentralen Fragen bei den Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart, das den Fall – wie üblich, wenn Kolleginnen und Kollegen betroffen sind – gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mannheim übernommen hat.

Ein Whatsapp-Video, das der RNZ vorliegt, zeigt, wie die beiden Beamten der nur wenige Fußmeter entfernt liegenden H 4-Wache den bulligen Mann bereits zu Boden gebracht haben und fixieren. "Isch räsche mich. Isch hol’ en Rischter. Rischter", schreit der in Kurpfälzer Mundart. Immer wieder will der Mann in Bäuchlingslage seinen Oberkörper aufrichten. Das Atmen fällt ihm zunehmend schwer, wie es scheint. Als er seine ganze Kraft zusammen nimmt, den Kopf dreht und einen der Polizisten in den linken Arm beißen will, schlägt ihm dieser zweimal mit der Rechten heftig ins Gesicht. In diesem Moment stoppt der 30-sekündige Videoclip. Der Rest ist unklar.

LKA-Sprecher David Fritsch sagt, dass ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) die Einsatzkräfte wegen des 47-Jährigen um Hilfe gebeten habe. Deshalb sei es auch keine Routinekontrolle gewesen, als die Beamten gemeinsam mit dem Mediziner den Mann im Bereich G 2/H 2 "lokalisierten". Er habe sich gewehrt und sei daraufhin überwältigt worden. "Die Kollegen mussten unmittelbaren Zwang anwenden", erklärt Fritsch. Wobei "Zwang" im Polizeirecht ein dehnbarer Begriff sei, der vom einfachen Festhalten über den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock bis zum Gebrauch der Schusswaffe reiche.

Letzteres schließt der Sprecher aus. Vielmehr sei der 47-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge "plötzlich kollabiert" und hätte reanimiert werden müssen. Ein Augenzeuge berichtet der RNZ, dass die Ordnungshüter den Mann noch zu ihrem Dienstfahrzeug bringen wollten. "Sie bemerkten allerdings, dass er sein Bewusstsein bereits verloren hatte und machten sofort selbst eine Herzdruckmassage", sagt er. Weder ihnen noch dem Notarzt sei es jedoch gelungen, ihn wiederzubeleben. Während er ins Krankenhaus gebracht wird und den Kampf gegen den Tod verliert, sperrt die Polizei den Tatort mit Flatterbändern ab und befragt Zeugen. Zum Beispiel Mitarbeitende und Gäste der Metzgerei und eines angrenzenden Restaurants. Es ist zu dieser Zeit schon einiges los auf dem und rund um den Marktplatz. Viele Menschen essen im Außenbereich der Lokale zu Mittag oder flanieren durchs Viertel. Entsprechend dürfte es den LKA-Experten nicht an Hinweisen fehlen, und es gebe wahrscheinlich zahlreiche Handyvideos, wie der Augenzeuge vermutet. Nach drei Stunden werden die Flatterbänder wieder entfernt. Das Landeskriminalamt hat die Leiche beschlagnahmt und erhofft sich von der Obduktion durch die Rechtsmedizin wichtige Ansatzpunkte.

Info: Das Landeskriminalamt nimmt unter der Telefonnummer 0800 / 50 35 03 53 3 Hinweise entgegen. Videos können unter dem Link https://bw.hinweisportal.de/ übermittelt werden.

Update: Montag, 2. Mai 2022, 18.29 Uhr